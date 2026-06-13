Festa dei Quattro Altari: il sabato di Clementino anima Torre del Greco con eventi imperdibili!

La Festa dei Quattro Altari di Torre del Greco è finalmente entrata nel vivo con una seconda giornata ricca di eventi. Dopo il successo della serata inaugurale, il 13 giugnо è una data da segnare nel calendario degli amanti della musica, arte e tradizioni. Tra i punti salienti, il concerto di Clementino si preannuncia come uno dei momenti clou della manifestazione.

Appuntamenti Imperdibili: Musica e Spettacoli

Il rapper napoletano Clementino salirà sul palco di piazza Santa Croce alle ore 22, accompagnato da un warm up esclusivo offerto da Radio Marte, previsto per le 21.15. L’evento è destinato a richiamare migliaia di curiosi e appassionati nel cuore di Torre del Greco, promettendo una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento.

Oltre al concerto di Clementino, la città si animerà grazie a numerosi spettacoli teatrali e musicali. Il programma odierno include eventi in diverse aree, coordinati da Antonello Aprea nel contesto di ArtTorre Teatro in Festa.

Numerosi eventi prenderanno il via in diverse località. Alle 18.30, nell’area dell’altare di largo Costantinopoli, spazio a ‘A compagnia ‘e Zazzà con lo spettacolo “San Carlino… per sempre sì!”. Non lontano, alle 19 in via Comizi, Il Teatro di Donna Peppa presenterà “Tavernara ‘e Porta Capuana”, mentre Gli Elusi, alle 19 in via Spiaggia del Fronte, porteranno in scena “Varietà Popolare”. A mezz’ora di distanza, i Ladri di Copione animeranno l’ex mercato del pesce con “Malanova” alle 19.30.

Musica dal Vivo e Performance Giovanili

La musica dal vivo non mancherà, grazie agli eventi di ArtTorre Musica in Festa. Alle 20, Elvis and Friends riempiranno corso Vittorio Emanuele con i più famosi successi rock and roll degli anni ’50 e ’60, mentre gli spazi in piazza Luigi Palomba verranno animati dai Luna Janara che proporranno canti e suoni del Sud Italia. Più tardi, alle 20.30 in via Spiaggia del Fronte, i The Dreamers presenteranno “Sette colori, mille emozioni”, promettendo una vera esplosione di creatività musicale.

Inoltre, per i più giovani, l’area esterna del museo virtuale del corallo Mac³ sarà un punto di riferimento. Si partirà alle 18 con “Nuove voci sul palco”, organizzato dal Forum dei Giovani. Deddè porterà il suo “Bocca del Vesuvio Summit Tour” alle 19.30, seguito da Dadà con “Core in Fabula Live” alle 20. Nella stessa fascia oraria, il Collettivo Sinemetu offrirà uno spettacolo teatrale dal titolo “Pan – Piccoli archetipi napoletani” sulle scale della Villa Comunale Ciaravolo.

Villaggio dei Sapori e Mostre Artistiche

Non dimentichiamo l’aspetto enogastronomico della festa: il Villaggio dei Sapori, situato nella Villa Comunale Ciaravolo, sarà aperto dalle 17.30 alle 23.30. Qui, visitatori e residenti potranno gustare prelibatezze locali e scoprire l’artigianato tipico, con bancarelle che abbelliranno anche via Vittorio Veneto e via Comizi.

Le esposizioni artistiche saranno altrettanto affascinanti. Presso Palazzo Baronale, i visitatori potranno ammirare la mostra “Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra il Sublime e l’Infinito”. Il museo Mac³, aperto dalle 18 alle 21 su prenotazione, ospiterà un’estemporanea dedicata alla lavorazione del corallo e del cammeo. Presso la Casa del Combattente nella Villa Ciaravolo, sarà visitabile una collezione dedicata ai “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”, mentre nella chiesa di San Michele si potrà vedere “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga, curata da Assocoral.

Il cuore pulsante della manifestazione rimangono gli altari e i tappeti artistici, simboli della tradizione secolare della Festa dei Quattro Altari. Ad esempio, Alfonso Raiola ha creato un altare in piazza Luigi Palomba con il tema “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai lontano”. Al Palazzo Baronale, Antonino Ammendola ha realizzato “Il cantiere di Dio: Io ti aiuto!”. Salvatore Seme ha contribuito a largo Costantinopoli con “Fractio Panis”, mentre Francesco Scognamiglio ha completato la serie su corso Garibaldi con “Coraggio, alzati, ti chiama”. Anche i tappeti artistici non sono da meno: Vincenzo Borrelli ha realizzato un’opera presso la parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, mentre Raffaele Panariello ha presentato “La comunione della misericordia” al museo Mac³.

Oggi si profila una giornata intensa, ricca di eventi e sorprese, che rende la Festa dei Quattro Altari un’esperienza imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura, nella fede e nella vivace tradizione di Torre del Greco. La manifestazione rappresenta un momento di unione e valorizzazione del territorio, capace di attrarre visitatori da ogni dove.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di visitare il sito ufficiale della Festa dei Quattro Altari.

Fonte: [Festa dei Quattro Altari – Sito Ufficiale](https://www.festadellequattroaltari.com).

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