Sicurezza informatica: Arpa Campania e Polizia collaborano per proteggere il territorio.

Prevenire e contrastare gli attacchi informatici alle infrastrutture

A cura di Gianni Vigoroso, venerdì 12 giugno 2026, ore 16:02

Accordo per la Sicurezza Informatica in Campania

Oggi, a Napoli, è stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato per le regioni Campania, Basilicata e Molise e l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Campania (Arpac). Questo accordo mira a prevenire e contrastare gli attacchi informatici che minacciano le infrastrutture critiche di interesse nazionale, in particolare i sistemi informatici dell’Arpac, che svolgono un ruolo cruciale nella tutela dell’ambiente e nella gestione dei dati ambientali.

L’intento principale dell’intesa è salvaguardare i sistemi informatici dell’Arpac, che costituiscono una risorsa fondamentale per il monitoraggio delle condizioni ambientali. La protezione delle reti telematiche è di primaria importanza per la sicurezza del “Sistema Paese”, date le crescenti minacce legate al cybercrime.

Strategie di Prevenzione e Formazione

La collaborazione prevede attività mirate per la prevenzione delle vulnerabilità informatiche, con un focus particolare sulla cybersecurity. Tra le iniziative programmate ci sono corsi di formazione interni per il personale dell’Arpac, progettati in collaborazione con la Polizia di Stato. Questi percorsi formativi sono finalizzati a potenziare le competenze del personale, rendendolo capace di identificare minacce cibernetiche e adottare buone pratiche per la protezione di sistemi e dati.

In un’epoca in cui il cybercrime assume forme diversificate e sempre più sofisticate, è essenziale che le istituzioni pubbliche investano nella sicurezza informatica. La presenza del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, che svolge un ruolo crescente per la tutela delle infrastrutture critiche, rappresenta un passo importante verso un’adeguata protezione delle reti informative.

Il protocollo d’intesa firmato oggi si basa sulle positive esperienze di cooperazione tra Arpac e la Polizia Postale. Un precedente accordo, avviato nel 2023, era stato stipulato in risposta a un attacco hacker significativo che aveva colpito l’Agenzia. Questa collaborazione ha portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza e a una maggiore consapevolezza rispetto alle minacce informatiche.

Il direttore generale dell’Arpac, Stefano Sorvino, e Dario Mongiovì, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, hanno sottolineato l’importanza di una protezione adeguata e tempestiva, specialmente in un contesto dove le vulnerabilità possono portare a gravi conseguenze per la sicurezza pubblica. Il lavoro congiunto fungerà da esempio per altre istituzioni e aziende nel settore pubblico e privato.

La sicurezza informatica non è solo una questione tecnica, ma anche una responsabilità condivisa che coinvolge tutti. La creazione di una cultura della sicurezza tra i dipendenti è fondamentale: ognuno deve essere parte attiva nella prevenzione e nella gestione delle crisi. Solo così potremo garantire un ambiente digitale più sicuro e resiliente.

L’Importanza delle Infrastrutture Critiche

Le infrastrutture critiche, come quelle gestite da Arpac, rappresentano un elemento fondamentale per il funzionamento della nostra società. Esse supportano servizi essenziali e la loro sicurezza è imprescindibile per garantire il benessere collettivo. Gli attacchi informatici a queste infrastrutture non solo mettono a rischio i dati, ma possono anche interrompere servizi vitali, con conseguenze devastanti per la popolazione.

Questa intesa punta a creare un fronte comune contro gli attacchi alle reti e ai sistemi, assicurando che le tecnologie siano salvaguardate e che eventuali crisi siano gestite in modo efficace. È fondamentale che ci sia una pianificazione strategica e un approccio proattivo per garantire che le infrastrutture critiche siano sempre protette.

In sintesi, il nuovo protocollo d’intesa rappresenta un’importante iniziativa nella lotta contro il cybercrime e nella protezione delle infrastrutture critiche. Le attività di formazione, insieme alla collaborazione tra le parti coinvolte, contribuiranno a costruire un sistema di sicurezza più robusto e resiliente per il futuro. Fonti ufficiali indicano che le partnership tra istituzioni sono essenziali per affrontare le sfide emergenti nella sicurezza informatica.

Fonte: Polizia di Stato, Arpac, Ministero dell’Interno.

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