12 Giugno 2026

Hamilton chiede ai tifosi inglesi di unirsi per supportare la squadra prima del Mondiale 2026.

redazione 12 Giugno 2026
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Lewis Hamilton tifa per l’Inghilterra al Mondiale 2026: Un consiglio per i tifosi

Lewis Hamilton, noto pilota di Formula 1, ha espresso il suo sostegno per l’Inghilterra in vista della Coppa del Mondo 2026, ma ha un desiderio particolare per i tifosi prima dell’inizio del torneo guidato dal nuovo allenatore Thomas Tuchel.

Il sette volte campione del mondo sa bene come funzioni il ciclo dei tornei per i tifosi inglesi. L’entusiasmo cresce, l’inno nazionale viene intonato, e la celebre frase “It’s Coming Home” diventa impossibile da evitare.

Questa volta, Hamilton desidera che il paese mostri un po’ di pazienza.

Un avvertimento semplice per i tifosi dell’Inghilterra

Parlando con ESPN F1, Hamilton ha scherzato sulla tempistica di quando intonare l’inno. “Spero solo che non cantiamo ‘It’s Coming Home’ troppo presto, perché questo è il nostro modo di fare. Cantiamolo solo una volta che abbiamo effettivamente ottenuto il risultato, non prima. È una grande canzone, ma diamine!”

Le dichiarazioni di Hamilton hanno già suscitato reazioni controverse in vista del torneo. Ha recentemente rivelato di sostenere sia l’Inghilterra che il Brasile, spiegando che quest’ultimo è sempre stato il suo preferito per via dei colori, della cultura e della tradizione del calcio di strada.

Questa posizione ha inevitabilmente acceso i dibattiti, ma Hamilton ha delle motivazioni valide. Nel 2022, gli è stata concessa la cittadinanza onoraria brasiliana, un gesto che riflette la sua ammirazione per Ayrton Senna e la cultura sportiva brasiliana in generale, ben nota ai fan.

Le prospettive dell’Inghilterra al Mondiale 2026

L’Inghilterra è attesa al suo debutto nel Gruppo L contro la Croazia a Dallas il 17 Giugno, seguita da una partita contro il Ghana a Boston il 23 Giugno e successivamente contro Panama a New York/New Jersey il 27 Giugno.

Secondo le analisi di Opta, l’Inghilterra si trova tra le squadre favorite del torneo, posizionata dietro Spagna e Francia, con una probabilità del 66.79% di vincere il proprio gruppo e un 9.82% di aggiudicarsi il titolo mondiale.

La probabile formazione di Tuchel include capisaldi come Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Tino Livramento; Declan Rice, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; e Harry Kane.

Le sfide del gruppo e il cammino verso la vittoria

La Croazia si preannuncia come il test più impegnativo del gruppo, mentre il Ghana potrebbe rendere le cose fisiche e il Panama è atteso come l’underdog del girone. Con una vittoria nel gruppo, l’Inghilterra potrebbe dover affrontare squadre come Senegal, Messico, Brasile e Argentina prima di una potenziale finale.

La storia dietro “It’s Coming Home”

“It’s Coming Home,” una delle canzoni più iconiche del calcio inglese, è stata lanciata per Euro ’96 dai comici David Baddiel e Frank Skinner insieme ai Lightning Seeds. Inizialmente, la frase si riferiva al ritorno del calcio in Inghilterra, la patria del gioco moderno. Nel corso degli anni, è diventata un simbolo della speranza per un trofeo che non viene vinto da 1966.

Hamilton comprende bene il significato di questa canzone. È un brano che fonde la fede con il dolore, un perfetto riflesso della storia calcistica dell’Inghilterra. Il messaggio di Hamilton non è di smettere di cantare, ma piuttosto di riservare l’interpretazione più trionfale fino a quando Kane non solleverà il trofeo.

Aspettative e speranze per il futuro

Con le sfide che attendono l’Inghilterra, il supporto di appassionati come Hamilton potrebbe rivelarsi cruciale. La fiducia cresce, e ora più che mai è fondamentale mantenere viva la speranza e l’entusiasmo, ma con un pizzico di realismo.

In un torneo così prestigioso, il cammino verso il trionfo è irto di ostacoli. Ma se i tifosi seguono il consiglio di Hamilton e restano pazienti, potrebbe essere anche il momento giusto per far cantare a squarciagola il loro inno nazionale. La storia del calcio inglese è sbalorditiva, e ogni nuovo torneo porta con sé l’inevitabile speranza di scrivere un nuovo capitolo.

Fonti: ESPN F1, Opta

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