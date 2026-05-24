Lando Norris ignora gli aggiornamenti Mercedes, mentre Toto Wolff rimane ottimista per il GP canadese.

Nel Mirino del Gran Premio del Canada

Lando Norris e il team McLaren stanno mantenendo una certa distanza dalle recenti aggiornamenti apportati dalla Mercedes in vista del Gran Premio del Canada. La tensione sale mentre ci si avvicina al weekend di gara, e c’è molto fermento intorno ai miglioramenti delle varie squadre. Nonostante i focus sulle prestazioni delle scuderie di punta, McLaren si concentra principalmente sui propri progressi.

McLaren ha effettuato rilevanti modifiche alla loro MCL40 per garantire una piattaforma più competitiva sia per Norris che per Oscar Piastri. Queste innovazioni sono pensate per aumentare le possibilità di successo del team sulle strade canadesi, mentre Mercedes punta a consolidare la propria posizione al vertice della classifica mondiale.

Norris ha chiarito che la priorità per McLaren è ottimizzare le proprie performance, piuttosto che preoccuparsi delle strategie delle altre squadre. Il giovane pilota ha dichiarato: “Non ci interessa al momento cosa fanno gli altri. Il nostro obiettivo è assicurarci di trarre il massimo dai nostri miglioramenti questa settimana”.

L’importanza delle Prestazioni ai Tempi Sprint

Quando Lando Norris è stato interpellato riguardo alle preoccupazioni per gli aggiornamenti della Mercedes, ha espresso il suo disinteresse. McLaren si è concentrata nel costruire sui progressi registrati nel Gran Premio di Miami, mirando a una preparazione efficace per il nuovo formato di gara in Canada.

“Abbiamo avuto un buon weekend a Miami, ma questa è una pista completamente diversa e difficile da prevedere. Non ci preoccupiamo di dove ci aspettiamo di essere confrontati agli altri”, ha commentato Norris. “È fondamentale partire col piede giusto durante un weekend con sprint”.

In merito agli aggiornamenti della McLaren, Norris ha minimizzato il loro impatto, descrivendo gli interventi come piccoli, ma utili. “Abbiamo delle migliorie, anche se non cambiano drasticamente le cose. Stiamo parlando di piccoli dettagli, ma ogni passo ci aiuta a muoverci nella giusta direzione”, ha aggiunto.

“Anche i piccoli miglioramenti possono rivelarsi cruciali nella lotta per millisecondi. I membri del team hanno lavorato sodo e siamo pronti ad affrontare la gara di sabato”, ha inoltre affermato.

La Sicurezza di Mercedes e le Scommesse nel Paddock

Anche se Norris e McLaren non sembrano preoccuparsi degli aggiornamenti di Mercedes, nell’ambiente della scuderia c’è un’aria di ottimismo. Ruth Buscombe, un’importante osservatrice nel paddock di Formula 1, ha notato che Toto Wolff, team principal di Mercedes, appare fiducioso riguardo agli sviluppi del team.

“Ormai nel mondo della Formula 1, siamo in grado di confrontare ciò che ogni squadra presenta grazie ai documenti di dichiarazione. L’atmosfera nel garage Mercedes è positiva. Si parla di guadagni considerevoli e, da quanto ho percepito, Toto era molto sicuro quando l’ho visto”, ha dichiarato Buscombe. “La loro nuova ala anteriore è un punto cruciale per la stagione e non sorprende che l’abbiano portata a Montreal”.

Le recenti voci suggeriscono che il progresso di McLaren abbia spinto Wolff a richiedere un approccio più preciso nello sviluppo di Mercedes, preoccupato per la competizione imminente. Ciò nonostante, il team tedesco è visto come un potenziale favorito per il prossimo weekend, in particolare dopo i cambiamenti apportati al loro assetto.

Le attese sono alte per il Gran Premio del Canada, dove sia Norris che Piastri sperano di ben figurare e continuare a costruire su una stagione promettente. Con un’intensa avversità in pista, sarà interessante osservare come McLaren affronterà le sfide presentate, mentre altre squadre cercheranno di primeggiare.

Fonti ufficiali: Formula 1, Sky Sports F1.

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