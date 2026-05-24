Chivu: “Speranza per De Vrij, obiettivo 2006 Mondiale rimane vivo nel cuore dell’Inter.”

Cristian Chivu e il Futuro dell’Inter dopo il Successo del Double

BOLOGNA, ITALIA – 23 MAGGIO: Cristian Chivu, allenatore dell’FC Internazionale, durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e FC Internazionale allo Stadio Renato Dall’Ara il 23 maggio 2026. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Dopo il trionfo del Double, Cristian Chivu ha condiviso i suoi piani per l’estate, mentre si è espresso con preoccupazione per l’infortunio di Stefan de Vrij. “Spero non sia grave, merita di essere al Mondiale”, ha dichiarato il tecnico. Durante la partita, l’Inter aveva inizialmente preso il comando grazie a una straordinaria punizione di Federico Dimarco, che ha confermato il suo status di MVP della Serie A per la stagione. Tuttavia, la squadra è stata colpita da un crollo, trovandosi in svantaggio 3-1, compreso un autogol di Piotr Zielinski.

Un’eccezionale reazione finale da parte di Francesco Pio Esposito e Andy Diouf ha permesso alla squadra di Chivu di chiudere la stagione con un pareggio 3-3 al Dall’Ara. Con questa prestazione, l’Inter ha raggiunto un traguardo importante: per tre stagioni consecutive, i nerazzurri hanno conquistato il titolo di campioni d’Italia segnando 89 gol.

Focus su De Vrij e Sguardo al Mondiale

BOLOGNA, ITALIA – 23 MAGGIO: Stefan de Vrij dell’FC Internazionale compete per il pallone con Santiago Castro del Bologna FC durante la partita di Serie A al Dall’Ara. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nei minuti finali della partita, un episodio ha suscitato grande preoccupazione: De Vrij ha dovuto abbandonare il campo tenendosi la parte superiore della coscia. “Speriamo che non sia nulla di grave e che possa riprendersi in tempo per il Mondiale. Merita di partecipare a quel torneo,” ha aggiunto Chivu. Le condizioni dell’ormai ex Lazio sono molto seguite, soprattutto considerando il suo ruolo fondamentale nella difesa dell’Inter.

Rispondendo a chi gli chiedeva di chi tiferà durante il Mondiale, Chivu ha avuto una risposta sorprendente. “Per la mia famiglia, perché meritano un mese del mio tempo. È stato un periodo frenetico tra Parma e Inter e non ho avuto modo di passare tempo con loro. Questa estate, voglio mettere loro al primo posto,” ha dichiarato. “Cercherò di fermarmi dal lavoro; ho dato così tanta energia per raggiungere i nostri obiettivi. Farò del mio meglio per non essere sempre al telefono.”

Dopo aver trionfato in Serie A e Coppa Italia, l’Inter sta già pianificando la sua strategia di trasferimento per la nuova stagione. “Questa è una squadra con molte garanzie e, piuttosto che perdere ciò che abbiamo, vogliamo aggiungere qualcosa in più,” ha chiarito Chivu. “Josep Martinez e Diouf possono far parte di questo organico, per sviluppare qualità e ambizione. L’anno scorso siamo andati al Club World Cup per onorare i nostri impegni, ma ora, a nove mesi di distanza, abbiamo due trofei e abbiamo bisogno di una bella vacanza.”

Il tecnico dell’Inter ha sottolineato l’importanza dei giovani talenti, affermando: “I subentrati hanno dimostrato il loro valore. Sono contento per Cocchi, Topalovic e Diouf, insieme a Pio che ha segnato il suo decimo gol in stagione. Questi sono giocatori di qualità che meritano di indossare la maglia dell’Inter. Stiamo dando loro la possibilità di assaporare il calcio di Serie A e di crescere.”

L’Inter, sotto la guida di Chivu, non solo ha raggiunto risultati nel presente, ma sta anche costruendo un futuro solido. Con una rosa ricca di talento e prospettive, la società nerazzurra punta a continuare il proprio percorso di successi anche nelle prossime stagioni. La determinazione e la visione del tecnico saranno fondamentali per raggiungere nuovi obiettivi e mantenere viva l’ambizione di competere ai massimi livelli.

Fonti:

DAZN Italia

Alessandro Sabattini/Getty Images

FC Internazionale Official Website

Non perderti tutte le news su Napoli+