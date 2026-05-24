Il risultato sorprendente di Alonso nelle qualifiche Sprint in Canada spiazza l’Aston Martin.

Aston Martin sorprende in Canada: un risultato inaspettato per Alonso

Aston Martin è arrivata in Canada con poche aspettative riguardo ai risultati, ma Fernando Alonso ha stupito tutti con una prestazione eccezionale durante il venerdì di qualifiche. Il pilota spagnolo ha ottenuto il 16° posto nella Sprint Qualifying, un risultato che ha permesso al team di raggiungere la sua prima apparizione in SQ2 di questa stagione.

Questa prestazione ha fatto emergere un segno di progresso significativo rispetto alle uscite recenti. Ancor prima di affrontare la Sprint Qualifying, Alonso aveva saputo attrarre l’attenzione terminando nella top ten durante la prima sessione di prove libere, FP1.

Una sessione di qualifica sorprendente

La corsa di Alonso in SQ2 è avvenuta dopo un incidente in SQ1 che gli ha lasciato dei danni al fondo della vettura. Nonostante questo, il risultato rappresenta la migliore sessione di qualifiche dell’anno per Aston Martin. Anche i membri più ottimisti del team, tra cui Pedro de la Rosa, non avrebbero mai potuto prevedere tale risultato.

De la Rosa, intervistato da DAZN Spagna prima del Gran Premio canadese, aveva espresso un certo scetticismo riguardo alla possibilità di un progresso significativo per Aston Martin, sottolineando che eventuali miglioramenti sarebbero stati maggiormente evidenti durante la gara piuttosto che in qualifica. Ha anche notato i miglioramenti apportati da Honda al motore, che dovrebbero rendere la vettura più maneggevole.

“Ci sarà poco in qualifica, ma molto di più in gara, poiché il recupero di energia passa da sei megajoule in qualifica a otto in gara,” ha affermato De la Rosa. Ha proseguito spiegando che Honda ha lavorato molto sulla maneggevolezza della vettura, migliorando il passaggio delle marce e la consegna della coppia del motore.

Quello che De la Rosa non aveva previsto era quanto bene Alonso si sarebbe adattato. Lo stesso ex pilota ha ammesso di non essere sicuro se l’ingresso in SQ2 fosse dovuto principalmente alle abilità di Alonso o ai miglioramenti della vettura.

“L’auto ha performato meglio di quanto ci aspettassimo. Il risultato è spettacolare considerato il livello attuale della competizione… Non sappiamo quanto di questo sia dovuto all’auto e quanto alle abilità di Fernando,” ha dichiarato.

Alonso ha recentemente espresso le sue riserve riguardo al potenziale reale della squadra, sottolineando che la prestazione in qualifica non riflette necessariamente le capacità a lungo termine di Aston Martin. Dopo aver concluso la sua corsa in SQ1, ha cercato di placare gli animi riguardo al risultato, affermando che si trovano ancora troppo indietro in termini di prestazioni.

“Si, siamo molto indietro, e semplicemente non abbiamo il ritmo… Stavo girando in P14, probabilmente sette o otto posizioni più in alto rispetto a dove dovremmo essere,” ha commentato Alonso.

“Ho bloccato le gomme anteriori e dopo quello sono diventato solo un passeggero. In un posto come il Canada non hai molte opzioni. Ero proprio al limite,” ha aggiunto.

La situazione di Aston Martin è ancora complessa, dato che stanno cercando di recuperare terreno rispetto ai test pre-stagionali. Continuano a scoprire nuove informazioni sulle performance della vettura ogni giorno, un processo che altre squadre hanno già compiuto prima dell’inizio della stagione.

Con la pressione su Honda per migliorare e fornire risultati rapidamente, il futuro di Aston Martin in questo campionato è ancora incerto. L’attenzione ora si sposta verso la gara, dove si spera si possano vedere i frutti di questo lavoro.

Leggi di più su:

– Zak Brown che suggerisce una vittoria del titolo per Oscar Piastri come obiettivo finale con McLaren.

– George Russell avvertito che non avrà più scuse se Kimi Antonelli lo batterà di nuovo a Montreal.

– Laurent Mekies spinge la FIA a supportare Red Bull nella loro battaglia contro Mercedes.

Fonti: DAZN Spagna | Aston Martin F1 Team

Non perderti tutte le news su Napoli+