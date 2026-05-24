24 Maggio 2026

Djokovic sorprende tutti con rivelazioni sui suoi obiettivi dopo l’eliminazione di Alcaraz.

redazione 24 Maggio 2026
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Novak Djokovic cerca il 25° trionfo a Roland Garros

Novak Djokovic torna in campo con l’obiettivo di elevare a 25 il numero di titoli del Grande Slam, un traguardo che lo consacrerebbe ulteriormente nella storia del tennis. L’appuntamento storico è fissato a Roland Garros, dove il campione serbo, attualmente al terzo posto nel seeding, si prepara a dare il massimo nonostante non abbia sollevato un trofeo importante da quando ha vinto l’US Open nel 2023.

La situazione del torneo ha preso una piega interessante con il ritiro di Carlos Alcaraz, che avrebbe cercato il suo terzo titolo consecutivo al Roland Garros. Questo ha sollevato le speranze di Djokovic, ma il sorteggio di giovedì non è stato favorevole per il suo cammino verso il titolo.

Djokovic potrebbe affrontare Joao Fonseca nel terzo turno e, se tutto va bene, Casper Ruud nel quarto turno. Nonostante le sfide che si profilano all’orizzonte, il tre volte campione di Roland Garros ha dimostrato di avere una mentalità positiva.

Aspettative e preparazione di Djokovic

In una conferenza stampa prima dell’inizio del torneo, Djokovic ha spiegato i motivi per cui ha giocato solo un match su terra rossa in questa stagione. “Ho voluto andare a Roma e provarci anche se non ero pronto a competere. Avevo bisogno di quella partita. La preparazione negli ultimi dieci giorni è stata positiva. Quindi eccomi qui!” ha dichiarato Djokovic.

Parlando del ritiro di Alcaraz, il campione serbo ha aggiunto: “È un due volte campione in carica. È un bel colpo per il torneo non averlo, ma ciò non cambia il mio approccio. La mia preoccupazione principale è il mio corpo. Se rimango in salute durante il torneo, ho buone possibilità, come ho dimostrato agli Australian Open.”

Con una carriera costellata da successi, Djokovic sa bene come affrontare la pressione di un Grande Slam. La sua esperienza e la preparazione accurata sono fondamentali per affrontare le sfide che lo attendono. La determinazione di Djokovic di ritornare ai massimi livelli è una testimonianza della sua resilienza. La prima partita rappresenta sempre una sfida, ma con il suo palmarès, ci si aspetta che navigherà il percorso con la competenza di un campione esperto.

Le sfide di Djokovic di fronte a un tabellone competitivo

Il torneo di Roland Garros si presenta come uno dei più impegnativi del circuito tennistico e Djokovic è ben consapevole delle sfide che lo attendono. Il suo potenziale confronto con Joao Fonseca potrebbe rivelarsi impegnativo, nonostante il fattore di esperienza. Inoltre, a un eventuale quarto turno contro Casper Ruud, il serbo dovrà dimostrare tutto il suo valore.

In un torneo dove gli outsider possono emergere, Djokovic sa che dovrà affrontare avversari desiderosi di mettersi in luce. Ogni match richiederà la massima concentrazione e il margine di errore sarà molto ridotto. Ciononostante, la fiducia che Djokovic ripone nelle sue capacità e nella sua preparazione atletica gli conferisce un vantaggio psicologico.

L’assenza di Alcaraz offre sicuramente un’opportunità, ma il serbo è consapevole che ogni torneo ha la sua storia. Le sue parole sul ritiro dello spagnolo mostrano rispetto e fair play, insieme all’acutezza di un atleta che sa quanto possa essere volatile il tennis.

I tifosi, sia di Djokovic che del tennis in generale, aspettano con ansia di vedere come si svolgerà questo Roland Garros per il campione serbo. La storia è in attesa di registrare nuovi eventi e Djokovic è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua già impressionante carriera.

Fonti ufficiali: Roland Garros, ATP Tour.

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