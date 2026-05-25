Coulthard: “Lando Norris non conserverà il titolo di F1 nel 2026”.

I Verdi Contendenti per il Campionato di F1 2026

David Coulthard ha recentemente espresso le sue opinioni sui veri contendenti per il campionato di Formula 1 del 2026, lasciando poco spazio per le possibilità di Lando Norris di riconfermarsi a causa del forte inizio stagionale di Mercedes.

Dopo un avvio lento, Norris ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione a Miami, guidando una storica doppietta per McLaren nella Sprint. Il campione in carica ha sfiorato la possibilità di ripetere il successo nella gara di domenica, ma ha dovuto arrendersi a Kimi Antonelli con un distacco di poco più di tre secondi.

Norris ha quasi completato un fine settimana perfetto, ma il secondo posto in gara ha messo in evidenza un netto miglioramento nella prestazione di McLaren, che all’inizio della stagione aveva registrato tre ritiri nei primi due eventi. L’implementazione di un pacchetto di aggiornamenti sembra aver segnato un punto di svolta per la scuderia.

Le Opinioni di Coulthard sui Contendenti al Titolo

Tuttavia, secondo Coulthard, ci sono solo due veri contendi per il titolo di quest’anno, e Lando Norris non è uno di loro. Durante la trasmissione su Channel 4, ha affermato: “Credo che solo due piloti possano vincere questo campionato mondiale. Entrambi guidano le Silver Arrows”.

Nel corso di un episodio del podcast Beyond the Grid, Coulthard ha analizzato l’attuale gerarchia dopo essere stato interrogato su quale squadra sceglierebbe per competere. Naturalmente, Mercedes è stata la prima a venire in mente, con Coulthard che ha affermato: “Sembra ovvio dire che ciò che stiamo vedendo attualmente in questo nuovo set di regolamenti, Mercedes è a posto”.

L’ex pilota ha anche menzionato l’importanza dei ‘grandi quattro’ della Formula 1 come opzioni sicure per chi cerca successo: “I vostri grandi quattro sono chiaramente dove si trovano i posti migliori: Mercedes, McLaren e Ferrari. Red Bull ha ovviamente subito un rallentamento e attualmente è posizionata più in basso nella classifica, ma potrebbe risalire rapidamente grazie alle prestazioni del suo motore”.

Coulthard ha inoltre sottolineato il potenziale di Williams sotto la guida di James Vowles e menzionato Cadillac come un possibile pacchetto a sorpresa.

Nonostante le opinioni forti di Coulthard, egli non prevede che Mercedes domini completamente, suggerendo che altre squadre potrebbero venire coinvolte man mano che gli aggiornamenti vengono introdotti nel corso della stagione. “Non credo che Mercedes vincerà tutto”, ha detto. “E ovviamente, Ferrari ha Charles, uno dei piloti più veloci sulla griglia, e Lewis, che sembra rinato, è proprio lì, a un passo dal successo”.

La situazione attuale vede infatti il campionato orientato verso Kimi Antonelli e George Russell di Mercedes. “Al momento, George e Kimi sono nella posizione migliore per il campionato del mondo”, ha affermato Coulthard. “Se la tendenza delle prestazioni dei primi tre Gran Premi si mantiene, il campionato andrà a uno di questi due piloti”.

Coulthard ha esposto le sue opinioni anche su come le forze in gioco possano cambiare. Le prestazioni delle singole squadre sono influenzate non solo dai piloti, ma anche dagli sviluppi tecnici e strategici che si possono delineare lungo l’arco della stagione. “Ci sono molti elementi che rendono questa stagione interessante”, ha concluso il pilota scozzese.

Sarà interessante vedere come si evolverà la stagione e se altri piloti e team potranno emergere come contendenti credibili. La lotta per il titolo di F1 2026 promette di essere avvincente e ricca di colpi di scena, con le dinamiche delle squadre e dei piloti che potrebbero cambiare continuamente.

Fonti ufficiali: Formula 1, Channel 4, Beyond the Grid.

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