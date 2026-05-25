Weekend a Napoli: eventi gratuiti e musei aperti di notte dal 22 al 24 maggio.

Vesuvio Live ha curato per voi una selezione imperdibile degli eventi da non perdere questo weekend a Napoli e in Campania. Preparati a vivere un fine settimana ricco di cultura, gastronomia e intrattenimento!

Mostra “Il colore di Mimmo Jodice” al Museo del Tesoro di San Gennaro

Fino al 10 gennaio, il Museo del Tesoro di San Gennaro ospita un’esclusiva mostra fotografica di Mimmo Jodice, intitolata “Il colore di Mimmo Jodice”. Gli visitatori avranno l’opportunità di esplorare 40 opere uniche e mai esposte prima, tutte rigorosamente a colori. Questa mostra rappresenta un dialogo inedito tra la fotografia e le eccezionali opere d’arte conservate nel museo, creando un’esperienza visiva avvincente e multisensoriale. Jodice, uno dei maestri della fotografia, cattura l’essenza di Napoli attraverso il suo obiettivo, donando al pubblico un’opportunità rara di ammirare il capoluogo campano in una luce nuova.

La Notte Europea dei Musei: Arte e Cultura a 1 Euro

Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, un evento che coinvolge tantissimi luoghi culturali in Europa, compresi i principali della Campania. Gli ingressi, al costo simbolico di 1 euro, offrono l’opportunità di partecipare a visite guidate gratuite e attività straordinarie. I musei e le gallerie della città si animeranno di eventi speciali, invitando il pubblico a immergersi nell’arte e nella cultura. Un’ottima occasione per scoprire o riscoprire l’immenso patrimonio culturale di Napoli e dei dintorni.

Eventi Culturali e Festività a Torre del Greco

Il 23 maggio segnerà il primo passo verso la tradizionale Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco. L’evento avrà luogo nella scena vibrante del museo virtuale Mac³ e vedrà la partecipazione di numerose scuole locali, organizzando spettacoli musicali e teatrali, mostre artistiche e sfilate di sbandieratori. Questa festa è un’opportunità fantistica per immergersi nella cultura locale e vivere momenti di grande convivialità.

Ma le sorprese non finiscono qui! Nello stesso weekend, si terrà il Mercatorre, in programma dal 23 al 24 maggio. Questo mercato all’aperto offrirà una vasta gamma di stand che esporranno oggetti vintage, arredamento, vestiti, vinili e molto altro. Perfetto per gli amanti dello shopping e delle curiosità, Mercatorre promette di essere un’esperienza straordinaria per tutti.

Un’altra specialità del weekend sarà la Festa della Zeppola a Montoro, che si terrà dal 23 al 24 maggio. Questo avvincente evento si svolgerà al Parco del Sole e offrirà l’occasione di gustare il tradizionale dolce fritto, insieme a una varietà di prelibatezze locali, anche salate. L’ingresso è gratuito, il che rende l’evento ancora più invitante per famiglie e amici.

Inoltre, il 24 maggio, Torre del Greco sarà teatro del campionato primaverile Vele di Levante, un circuito di regate che coinvolge i principali circoli nautici del Golfo di Napoli. Questo evento vedrà infatti la partecipazione di oltre 50 imbarcazioni, offrendo uno spettacolo affascinante per gli appassionati della vela e non solo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un fine settimana all’insegna della cultura, del buon cibo e del divertimento. Napoli e la Campania hanno tanto da offrire, e ogni evento rappresenta un’occasione unica per esplorare e apprezzare la bellezza e la tradizione di questa straordinaria regione.

Per ulteriori dettagli sugli eventi e per rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti invitiamo a visitare i siti ufficiali delle manifestazioni, come il servizio cultura del Comune di Napoli e l’ente del turismo di Campania. Non perdere l’occasione di vivere un weekend indimenticabile!

Non perderti tutte le news su Napoli+