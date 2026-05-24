Notte dei Musei: MANN di Napoli aperto serale, ingresso a 1 euro con aperitivi.

Notte Europea dei Musei 2026 al MANN di Napoli

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) partecipa con entusiasmo alla Notte Europea dei Musei 2026, un evento imperdibile per gli amanti della cultura. Durante questa serata speciale, il museo abrirà le sue porte ai visitatori in orario serale, offrendo un ingresso al costo simbolico di 1 euro. Questo è un’opportunità unica per scoprire tesori inestimabili e viverli in un’atmosfera magica!

In particolare, il MANN offre l’apertura straordinaria della sezione Numismatica, un’anteprima che promette di affascinare i visitatori a partire dalle ore 20:00. Per rendere l’esperienza ancora più emozionante, sono organizzati due turni di visite guidate nelle sale che ospitano oltre 6.000 monete. Non solo, ma sarà anche possibile ammirare una novità dell’allestimento: 130 gioielli antichi e 4 tessuti aurei, protagonisti di un viaggio nel tempo.

Orari e attivita

Il MANN rimarrà aperto fino alle 23:30 e, come da tradizione, i biglietti al costo di 1 euro saranno disponibili dalle 19:00 alle 22:30. I visitatori potranno esplorare le collezioni permanenti e non perdersi la straordinaria mostra “Parthenope. La Sirena e la città”, situata al terzo piano. Questa esposizione presenta oltre 250 opere, che spaziano dal VIII secolo a.C. fino alla contemporaneità, raccontando il mito complesso delle sirene e le radici storiche di Napoli.

Da segnalare anche la suggestiva installazione “L’eco di Artemide”, che mette in dialogo la celebre scultura dell’Artemide Efesia del MANN con un biscuit settecentesco di Filippo Tagliolini, recentemente acquisito dalle collezioni del Museo e del Real Bosco di Capodimonte. Questa può essere un’occasione imperdibile per approfondire la nostra conoscenza sull’arte e la cultura del passato, immergendosi in un contesto affascinante.

A partire dalle 21:00, la Coopculture offrirà una visita performativa dal titolo “MANN…aggia al vulcano: Pompei 79” (10 euro, il biglietto di ingresso al Museo non è incluso). Per chi desidera vivere un momento di relax, il MANN Caffè proporrà un aperitivo a un prezzo speciale di 6 euro, un’occasione perfetta per ricaricare le energie dopo una serata intensa alla scoperta di arte e storia.

“Il MANN è sempre più aperto e connesso alla città. Celebriamo la Notte Europea dei Musei con un’offerta culturale ampliata, dando l’opportunità di visitare in anteprima la sezione Numismatica, che riaprirà stabilmente da lunedì 25 maggio. Invitiamo tutti a brindare con noi alla cultura nel nostro MANN Caffè e a esplorare anche le nostre esposizioni temporanee: ‘L’eco di Artemide’ e l’immancabile mostra ‘Parthenope. La Sirena e la città’,” ha dichiarato Francesco Sirano, Direttore Generale del MANN.

Apertura della Sezione Numismatica

L’inaugurazione ufficiale della sezione Numismatica è prevista per lunedì 25 maggio alle ore 11:30. La sezione sarà visitabile secondo il seguente orario: lunedì, giovedì e sabato dalle 14:30 alle 18:30, mentre mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 13:30. Questo rappresenta un importante passo per il MANN, che intende rendere accessibili al pubblico questi straordinari reperti numismatici, offrendo così l’occasione di esplorare la storia monetaria che ha attraversato i secoli.

Non perdere l’occasione di far parte di questa straordinaria esperienza culturale durante la Notte Europea dei Musei! Le aperture straordinarie e l’offerta di eventi unici al MANN non solo arricchiranno la tua conoscenza, ma ti permetteranno anche di vivere un momento di connessione con la storia e la cultura della nostra città.

Per maggiori informazioni, puoi visitare il sito ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli all’indirizzo mann-napoli.it.

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