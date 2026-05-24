24 Maggio 2026

Max Verstappen risponde alle critiche di Juan Pablo Montoya sul ‘problema’ tra loro.

redazione 24 Maggio 2026
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Max Verstappen risponde a Juan Pablo Montoya: le parole del campione

Max Verstappen ha finalmente risposto alle critiche di Juan Pablo Montoya, uno dei suoi detrattori più vocali negli ultimi mesi. La tensione tra i due è cresciuta nel tempo, con Montoya che ha manifestato diverse opinioni negative riguardo all’operato del pilota olandese. Questo scambio ha attirato l’attenzione degli appassionati di Formula 1, in particolare quando Montoya ha suggerito che Verstappen dovrebbe essere multato per le sue dichiarazioni riguardo alle nuove regolamentazioni.

Verstappen, in un’intervista con De Telegraaf, ha voluto chiarire il suo punto di vista senza affrontare le specifiche critiche mosse dall’ex pilota. Anziché entrare nel merito, ha lasciato intendere che Montoya potrebbe utilizzare questa esposizione mediatica per rimanere rilevante nel mondo delle corse.

Le dichiarazioni di Verstappen sui critici

Nell’intervista, Verstappen ha dichiarato: “Non so qual è il suo problema. Ho anche molto poca pazienza con chi dice così tante sciocchezze”. Ha continuato esprimendo il suo disappunto riguardo al fatto che figure come Montoya possano ricevere compensi da parte di Formula 1 per le loro opinioni.

“Non capisco perché tipi come lui vengano pagati dalla direzione di Formula 1, semplicemente perché a volte lavorano per loro. Sicuramente non vuoi qualcuno così nel paddock che spara a zero senza motivo. Penso che sia un caso di voler dire qualcosa di diverso dagli altri per sentirsi rilevante”, ha aggiunto Verstappen.

Secondo il campione del mondo in carica, questo non lo preoccupa affatto, poiché “è un problema suo”. La reazione ferma di Verstappen suggerisce che non intende farsi influenzare dalle critiche e preferisce concentrarsi sul suo lavoro in pista.

Verstappen e il futuro con Red Bull

Oltre a rispondere alle critiche di Montoya, Verstappen ha affrontato altre questioni riguardanti il suo futuro con Red Bull e le sue aspirazioni nella Formula 1. Nonostante alcune difficoltà iniziali nella stagione, la squadra sta vedendo progressi significativi nello sviluppo della vettura, il che offre a Verstappen più opportunità per competere ai vertici della classifica.

“Adesso che quelle questioni sono state affrontate, è tempo di concentrarsi completamente sulla stagione attuale”, ha affermato Verstappen. Anche se ha manifestato preoccupazioni sui metodi interni del team, è indubbio che Red Bull ha il potenziale di mantenere Verstappen in competizione contro altri piloti di spicco.

“Non siamo più dominanti come un tempo, ma con me al volante, non puoi mai escluderci”, ha concluso il pilota. La sua presenza in pista continua a essere un fattore determinante che offre al team la possibilità di brillare ogni fine settimana di gara.

La stagione continua a evolversi, e Verstappen è determinato a rimanere nella lotta per il titolo, affrontando ogni sfida con il suo famoso spirito competitivo. Con la sua risposta a Montoya, ha dimostrato che non ha intenzione di farsi intimidire dalla critica, ma che piuttosto utilizzerà ogni opportunità per affermare la sua posizione nella storia della Formula 1.

Per ulteriori approfondimenti su Verstappen e sulle dinamiche della stagione, visita il sito ufficiale di Formula 1 Qui.

Fonti ufficiali:

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