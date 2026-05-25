Esplora Napoli immersiva: un viaggio digitale tra bellezze e culture della città.

Napoli Immersiva: il Gemello Digitale della Città

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale di Napoli Immersiva, una piattaforma tecnologica innovativa progettata per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e turistico della città partenopea. Questo progetto ambizioso nasce nell’ambito di Immersive Italy, ed è concepito per immergere sia turisti che residenti nelle meraviglie di Napoli attraverso un ecosistema digitale all’avanguardia.

Il gemello digitale di Napoli si presenta come un’opportunità unica per utilizzare le tecnologie moderne, come la realtà virtuale, il gaming e le esperienze immersive sugli ambienti virtuali di piattaforme come Fortnite e Roblox. Questo approccio si propone non solo di arricchire l’esperienza del viaggio reale, ma anche di aumentare la visibilità internazionale della città, rendendola accessibile a un pubblico globale.

La conferenza stampa si è tenuta nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza di rappresentanti del Comune di Napoli e partner di progetto. La piattaforma è stata sviluppata da Immersive Italy e Virtuarium, ottenendo il patrocinio ufficiale del Comune di Napoli. Questo supporto evidenzia l’importanza strategica del progetto per il territorio, indicando un chiaro approccio verso la promozione di un turismo più intelligente, accessibile e sostenibile.

Un Progetto Innovativo per il Futuro di Napoli

“Napoli Immersiva rappresenta una concreta opportunità per tradurre la transizione digitale in benefici reali per i cittadini e il territorio,” ha dichiarato Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli. “Adottare tecnologie come i gemelli digitali non è solo un modo per seguire le tendenze, ma un passo fondamentale per garantire una competitività nelle strategie di promozione territoriale. In questo modo, Napoli avrà la possibilità di costruire un’identità sempre più smart, connessa e accessibile.”

Carlo Puca, assessore alla partecipazione attiva e all’immagine della città, ha evidenziato come Napoli abbia una forte identità culturale che deve essere raccontata in modo innovativo. “Napoli Immersiva è uno strumento prezioso non solo per attrarre turisti internazionali, ma anche per connettere le generazioni più giovani con la loro città, utilizzando piattaforme digitali dove possono riconoscersi”, ha affermato. “La promozione dell’immagine di Napoli richiede anche la presenza in spazi digitali, con contenuti autentici e di qualità.”

Secondo Teresa Armato, assessora al Turismo, con Napoli Immersiva si fa un passo avanti verso un turismo che si concentra sulla qualità dell’esperienza. “Questo progetto amplia l’esperienza del visitatore, non solo durante il soggiorno, ma anche prima e dopo il viaggio”, ha dichiarato. “Vogliamo coinvolgere non solo i turisti, ma anche i cittadini stessi, permettendo loro di scoprire non solo i luoghi iconici, ma anche quelle gemme meno conosciute che meritano attenzione.”

Un Progetto Concreto, un Futuro Sostenibile

Patrizia Allara, CEO di Virtuarium e ideatrice del progetto Immersive Italy, ha condiviso il suo entusiasmo per la realizzazione di Napoli Immersiva. “Questo progetto non ha l’obiettivo di sostituire il viaggio reale, ma di offrire una nuova dimensione per emozionare e coinvolgere, attraverso modalità innovative di fruizione digitale”, ha sostenuto. “È un risultato di mesi di lavoro, risorse investite e una collaborazione fruttuosa con tutti i partner coinvolti. Ringrazio il Comune di Napoli per il suo supporto e tutti coloro che hanno creduto in questa visione fin dall’inizio.”

La creazione di Napoli Immersiva è un passo decisivo per la città, mirato a sviluppare un turismo più sostenibile e qualitativo. Le presenze turistiche nella città partenopea si stanno stabilizzando, con numeri che dimostrano un’interesse crescente: solo nel week-end dall’8 al 10 maggio, Napoli ha accolto 362.000 visitatori, aumentando ulteriormente il week-end successivo con 461.000 presenze. Queste cifre testimoniano non solo l’appeal di Napoli, ma anche la necessità di una promozione strategica che utilizzi le tecnologie più avanzate.

In sintesi, Napoli Immersiva si propone come un progetto pionieristico, in grado di ridefinire il modo in cui i visitatori vivono e scoprono Napoli. Offrendo strumenti digitali per l’esplorazione, questo progetto attrarrà non solo turisti ma anche giovani generazioni, garantendo un futuro luminoso e sostenibile per la città. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Immersive Italy.

Fonti ufficiali: Immersive Italy, Comune di Napoli.

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