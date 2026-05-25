Maldini avvistato in un incontro con il candidato alla presidenza del Fenerbahce.

Paolo Maldini Incontra il Candidato alla Presidenza del Fenerbahçe a Istanbul

UDINE, ITALIA – 18 MARZO: Paolo Maldini, Direttore Tecnico dell’AC Milan, osserva prima della partita di Serie A tra Udinese Calcio e AC Milan allo Stadio Dacia Arena il 18 marzo 2023 a Udine, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il mito del calcio italiano, Paolo Maldini, si è recato a Istanbul per un incontro con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. I due si erano già incontrati precedentemente a Milano, un segno di una possibile collaborazione futura che suscita l’interesse della comunità calcistica.

Il leggendario difensore, che compirà 58 anni il prossimo mese, è stato allontanato in modo inaspettato dal suo incarico di direttore tecnico del Milan a giugno 2023 e da allora non ha ricoperto alcun ruolo lavorativo. Le voci su una sua possibile nuova avventura si intensificano, specialmente visto il suo legame con il club turco e la figura di Hakan Safi, che è determinato a essere eletto presidente del Fenerbahçe.

Le Aspettative per un Ruolo Internazionale

Maldini ha espresso più volte la sua intenzione di non lavorare per alcun club in Italia, eccetto il Milan. Tuttavia, la sua disponibilità a valutare proposte da club stranieri, come quella del Fenerbahçe, potrebbe aprire scenari inattesi. Attualmente, la candidatura di Safi alla presidenza è ancora in fase di definizione, ma avere Maldini come parte della sua squadra potrebbe rivelarsi decisivo per consolidare il suo potere nella società.

La situazione si è evoluta dopo che è emersa la notizia di un incontro a cena avvenuto a Milano alcune settimane fa, durante il quale i due hanno discusso di potenziali piani strategici per il club turco. Recentemente, il noto esperto di calciomercato turco, Yagiz Sabuncuoglu, ha condiviso una foto esclusiva di Maldini che incontra Hakan Safi a Istanbul, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Per il momento, sembra che Maldini abbia in programma di lasciare la Turchia dopo gli incontri previsti, ma la questione della sua collaborazione con il Fenerbahçe rimane aperta. Diverse fonti ufficiali, tra cui La Gazzetta dello Sport, sostengono che la figura di Maldini potrebbe essere un importante asset per il futuro del club.

Un Futuro Incerto per Maldini?

Nonostante alcuni speculassero su un possibile ruolo per Maldini nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, al momento non vi sono stati significativi sviluppi in questa direzione. Il suo amore per il Milan è innegabile, e la sua storia con il club è un coinvolgimento che ha definito la sua carriera e la sua vita. Sia i tifosi che i dirigenti del Milan continuano a essere attivi nel seguire ciò che farà il leggendario calciatore, il cui futuro resta avvolto nel mistero.

In Italia, l’opinione pubblica è divisa: da un lato, ci sono coloro che sostengono che Maldini non possa lasciare il Milan; dall’altro, ci sono i fan del Fenerbahçe che sperano di vedere la sua carriera prendere una nuova piega, con esperienze all’estero che potrebbero arricchire il suo bagaglio professionale. La situazione è sicuramente da monitorare, dato il potenziale impatto che potrebbe avere sul mercato e sul club stesso.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, il mondo del calcio osserva con attenzione ogni sviluppo legato a Maldini e alla sua possibile nomina in un nuovo ruolo. Possibile che, dopo un periodo di inattività, possiamo assistere a un ritorno in grande stile nel panorama calcistico internazionale? Solo il tempo dirà.

Fonti

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