Logan Sargeant: “Non ho ricevuto il rispetto che meritavo nella mia esperienza in Williams F1”

Il Viaggio di Logan Sargeant in Formula 1: Riflessioni Dopo l’Esperienza con Williams

Logan Sargeant ha recentemente parlato della sua esperienza in Formula 1, due anni dopo essere stato esonerato dalla Williams a metà stagione. Nominato pilota ufficiale per la stagione 2023, Sargeant ha preso il posto di Nicholas Latifi, il quale aveva già affrontato difficoltà nel competere con il compagno di squadra Alex Albon.

Nel corso della stagione 2023, Albon ha raccolto 27 dei 28 punti totalizzati dalla Williams, mentre Sargeant è riuscito a ottenere un solo punto, durante la sua gara casalinga ad Austin. Nonostante il supporto pubblico di James Vowles, il team principal, la situazione non è cambiata nel suo secondo anno di permanenza.

La carriera di Sargeant in Williams è giunta al termine dopo un incidente durante le prove libere del Gran Premio d’Olanda, un episodio che si è sommato a precedenti crash a Miami e in Canada. Con la Williams già in difficoltà per la disponibilità di pezzi di ricambio, questi incidenti hanno complicato ulteriormente la situazione. Durante il Gran Premio d’Australia, Vowles ha deciso di assegnare la vettura di Sargeant a Albon dopo che quest’ultimo ha danneggiato il proprio telaio, rivelando così il posizionamento del pilota all’interno del team.

Le Parole di Sargeant: Riflessioni Sul Mondo della Formula 1

Parlando con FanAmp, Sargeant ha espresso gratitudine per la sua esperienza, definendo le vetture di Formula 1 come “le migliori del mondo”. Tuttavia, ha anche sottolineato le dure critiche ricevute durante il suo percorso. “Ci sono molti pro e contro”, ha affermato. “C’è sicuramente una minore privacy e rispetto, ma è parte di essere sotto i riflettori. Le persone tendono a colpire duro.”

Nonostante ciò, ha ricevuto anche un notevole supporto da parte dei fan, enfatizzando come l’aspetto più incredibile fosse le esperienze uniche vissute in giro per il mondo. “Una delle cose più fantastiche è poter viaggiare in posti dove pochi hanno l’opportunità di andare e fare cose straordinarie”, ha aggiunto. “E poi, ovviamente, le corse parlano da sole. Le migliori auto del mondo, al 100%.”

Due anni dopo l’uscita da Williams, Sargeant ha scelto di non tornare a un programma di gara a tempo pieno nel 2025, ma ha fatto due apparizioni nel Campionato IMSA SportsCar negli Stati Uniti. Ha anche partecipato alla 24 Ore di Daytona, prima di firmare per correre con Proton nella classe GT3 del Campionato del Mondo Endurance.

Oltre la Formula 1: Il Futuro di Logan Sargeant

Sargeant ha spiegato la sua decisione di prendersi una pausa, dicendo: “Avevo bisogno di un po’ di tempo per me stesso per ricaricarmi. Sono stati due anni lunghi, estenuanti e mentalmente sfidanti in Formula 1.” Durante la sua carriera, aveva mostrato grandi promesse, raggiungendo il terzo e quarto posto nei campionati di Formula 3 e Formula 2. Tuttavia, molti piloti, compreso lui, hanno trovato difficoltoso il passaggio alla F1.

Nel frattempo, Carlos Sainz era già stato confermato dalla Williams per il 2025, il che ha reso la sostituzione di Sargeant con Franco Colapinto breve e senza tante prospettive future. Sargeant deve ora affrontare un nuovo capitolo nella sua carriera automobilistica, cercando di trovare la sua strada lontano dai riflettori della Formula 1. La sua voglia di tornare a correre in un ambiente meno stressante e competitivo lo ha portato a esplorare nuove opportunità nel motorsport, mantenendo vive le esperienze che ha acquisito in uno dei campionati più prestigiosi al mondo.

Source: FanAmp, Williams Racing

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