25 Maggio 2026

Chiariello attacca Conte: “Ha detto tutto e il contrario di tutto”

redazione 25 Maggio 2026
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Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa: «Conte ce l’ha non tanto con la stampa, ma con i talent. Con “falliti” parla di ex calciatori, ex procuratori ed ex dirigenti che in carriera non hanno fatto nulla e oggi vanno in tv a pontificare. Ho scoperto anche che ha chiesto alla sua azienda di richiamarli, ma gli hanno detto di no».

Il giornalista ha poi respinto le accuse relative a un presunto clima tossico attorno all’allenatore: «Clima tossico? Dai, non ditemi che Conte ha avuto un clima tossico. Ricordate cosa abbiamo consegnato a Garcia? E di Sarri volevano l’esonero dopo un mese. Conte era partito con lo 0-0 col Modena e con tre schiaffi a Verona, e nessuno lo ha mai messo in discussione».

Infine, Chiariello ha aggiunto: «Non è lui che ha detto che Napoli è un punto d’arrivo? Non è lui che ha detto comando io sul mercato? Non è lui che ha parlato di infortuni e ieri ha detto che senza infortuni forse andavamo peggio? Se analizzi le parole di Conte, ha detto tutto e il contrario di tutto».

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