25 Maggio 2026

Sagra del Casatiello: tre giorni di divertimento, stand e prodotti tipici gratuiti!

Anna Gaia Cavallo 25 Maggio 2026
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La Sagra del Casatiello 2026: Un Festival di Gusto a Sant’Arpino

Dal 12 al 14 giugno 2026, Sant’Arpino, un affascinante comune in provincia di Caserta, ospiterà la 32esima edizione della Sagra del Casatiello. Questo evento, organizzato dalla Pro Loco di Sant’Arpino, celebrerà una delle prelibatezze più iconiche della cucina campana, il casatiello, in un’atmosfera vivace e coinvolgente. L’evento si terrà nella storica Piazza Ten. Giuseppe Macrì, con ingresso libero e gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa festa del gusto.

La Sagra del Casatiello è diventata uno dei principali appuntamenti estivi, attirando visitatori da ogni angolo della Campania e oltre. Durante questi tre giorni, sarà possibile immergersi nei sapori di una cucina antica, caratterizzata dalla convivialità e dalla tradizione contadina. La manifestazione promette un programma ricco di attività gastronomiche, artigianali e folkloristiche, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza unica.

Un Tuffo nelle Tradizioni Culinaria Atellana

L’origine della Sagra del Casatiello risale a un’antichissima tradizione degli atellani, che, per festeggiare l’arrivo della primavera e della Pasqua, si radunavano negli spazi antistanti il monastero di San Francesco di Paola e il romitorio di San Canione. Questi momenti di comunità vedevano protagonisti il casatiello, un piatto caratteristico della cucina campana, preparato con ingredienti semplici e genuini, che rappresentano il legame tra il cibo e le usanze locali.

Quest’anno, grazie alla partecipazione dei migliori panificatori della zona, Piazza Macrì si trasformerà in un vero e proprio paradiso per i palati. Saranno offerti diversi assaggi del tradizionale casatiello, preparato secondo le ricette storiche e locali, che promettono di conquistare i visitatori. La manifestazione non si limiterà solo alla gastronomia, ma abbraccerà anche il folklore, con spettacoli di musica e danza che faranno da cornice a un evento già ricco di emozioni.

A rendere la Sagra un evento imperdibile contribuiranno anche stand gastronomici che offriranno una vasta scelta di prodotti tipici locali, come formaggi, salumi e dolci artigianali. Tiny performance di artisti locali contribuiranno a valorizzare la cultura atellana, con balli popolari e suoni tradizionali che riporteranno i partecipanti indietro nel tempo, permettendo di apprezzare a fondo la storia di questo territorio.

Oltre ai gustosi assaggi, sarà presente un’area dedicata all’artigianato locale, dove i visitatori potranno scoprire e acquistare prodotti unici, frutto della maestria artigiana della zona. Questo non solo sosterrà gli artigiani locali, ma permetterà anche di portare a casa un pezzo di Sant’Arpino, ricco di storia e di passione.

Per gli amanti della storia e della cultura, la Sagra del Casatiello offre anche un calendario di visite guidate per scoprire i tesori artistici e i luoghi storici di Sant’Arpino. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare monumenti, chiese e angoli suggestivi del comune, arricchendo ulteriormente la propria esperienza.

In questo modo, la Sagra del Casatiello diventa non solo un evento gastronomico, ma anche un’opportunità di apprendimento e scoperta del patrimonio culturale atellano. La manifestazione rappresenta un momento di ritrovo per le famiglie, gli amici e tutti coloro che desiderano immergersi nei sapori e nelle tradizioni di un territorio unico.

In conclusione, non perdete l’appuntamento con la Sagra del Casatiello di Sant’Arpino: tre giorni dedicati al cibo, alla tradizione e alla convivialità in un paesaggio storico che incanta. Segnate queste date sul calendario e preparatevi a un viaggio indimenticabile tra i sapori della Campania.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale della Pro Loco di Sant’Arpino.

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