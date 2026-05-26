Napoletani trionfano ai campionati di robotica, dominando la competizione con abilità straordinarie.

Una scuola napoletana fa la storia ai Campionati di Robotica 2026

L’Istituto Tecnico Industriale A. Righi di Fuorigrotta ha trionfato ai Campionati di Robotica 2026, conquistando il primo posto nella finale nazionale tenutasi a Cattolica. Gli otto studenti e studentesse rappresentanti della scuola napoletana sono stati premiati ufficialmente dal Comune di Napoli, un riconoscimento che celebra l’ingegno e la determinazione della gioventù della città.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore alle Politiche Giovanili, Sociali e al Lavoro, Chiara Marciani, hanno accolto i giovani talenti all’interno della Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sottolineando l’importanza del loro successo e il valore del progetto vincente.

Il progetto “RighiLab”: innovazione e inclusione nell’apprendimento

Il progetto che ha portato alla vittoria dell’Istituto Righi si chiama “RighiLab”. Si tratta di un’applicazione innovativa capace di trasformare video, dispense e appunti in giochi educativi interattivi. Guidati da un robot interattivo, gli studenti possono imparare in modo dinamico, divertente e accessibile, seguendo la filosofia dell’imparare giocando. L’applicazione rappresenta una risposta concreta alle sfide moderne della didattica, facilitando un apprendimento inclusivo e stimolante per tutte le fasce di età.

Durante la cerimonia di premiazione, i ragazzi hanno dimostrato il funzionamento dell’applicazione, evidenziando le sue potenzialità come strumento didattico per le scuole di ogni livello. I riconoscimenti in segno di benemerenza sono stati consegnati dal sindaco Manfredi, che ha voluto sottolineare l’importanza di tale successo per la comunità.

“Il trionfo delle studentesse e degli studenti dell’ITI Righi è una chiara dimostrazione che Napoli è un serbatoio di talenti e innovazione tecnologica”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi. “Questi ragazzi non hanno solo vinto una competizione nazionale, ma hanno creato uno strumento che risponde alle sfide della didattica contemporanea, rendendo l’apprendimento inclusivo e al passo con i tempi. La robotica e l’intelligenza artificiale devono diventare risorse al servizio della comunità. Il loro impegno ci riempie di orgoglio e merita il plauso e il sostegno di tutta la città.”

Il messaggio del sindaco è stato amplificato dall’assessora Chiara Marciani, che ha espresso il proprio orgoglio nei confronti degli studenti e delle loro insegnanti. “Hanno rappresentato il volto migliore di Napoli, dimostrando ingegno, creatività e competenze tecnologiche avanzate,” ha affermato Marciani. “Vincere una competizione contro scuole di tutta Italia è un risultato straordinario, e questo premio è un segnale forte per tutto il territorio.”

Il progetto “RighiLab” non solo ha vinto una competizione, ma ha anche dato vita a un’innovazione educativa capace di abbattere le barriere dell’apprendimento. Secondo Marciani, “Tecnologia, creatività e passione possono unirsi per creare esperienze didattiche coinvolgenti. L’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro sostiene queste iniziative, poiché sono fondamentali per valorizzare le competenze STEM e preparare i giovani al futuro.”

Un futuro brillante per la robotica e l’educazione a Napoli

Il risultato dell’Istituto Righi è un faro di speranza per il futuro. I programmi educativi che integrano la robotica e le tecnologie digitali sono sempre più richiesti nella formazione scolastica. Attraverso progetti innovativi come “RighiLab”, la scuola non solo sta preparando i suoi studenti al mondo del lavoro, ma sta anche contribuendo a creare un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante, in grado di accogliere e valorizzare le diversità.

This victory serves as an inspiration for other institutions and educators throughout Italy. It showcases the possibilities of integrating technology in the learning process and highlights the importance of adapting educational approaches to the needs of today’s students.

La prestigiosa vittoria ai Campionati di Robotica 2026 non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per ulteriori sviluppi e innovazioni future. La scuola Righi ha aperto la strada all’esplorazione di nuove metodologie didattiche, contribuendo così a una Napoli che guarda al futuro con fiducia e voglia di innovare.

Per ulteriori informazioni sugli sviluppi nel campo della robotica e dell’educazione a Napoli, è possibile consultare i comunicati ufficiali del Comune di Napoli e del Ministero dell’Istruzione.