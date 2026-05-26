26 Maggio 2026

Meret dopo Napoli-Udinese: “Desideravo avere più spazio in campo”.

Anna Gaia Cavallo 25 Maggio 2026
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Meret celebra la stagione con il Napoli

Il Napoli termina la sua stagione calcistica al secondo posto in campionato, alle spalle dell’Inter, grazie alla vittoria ottenuta contro l’Udinese nell’ultima giornata. I tifosi e la squadra si sono uniti in un abbraccio caloroso per salutare un’annata piena di emozioni e traguardi significativi, tra cui la conquista della Supercoppa e la qualificazione alla Champions League.

Il portiere azzurro, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC dopo la partita Napoli-Udinese. Il suo intervento ha messo in luce la soddisfazione per il risultato finale della stagione e l’importanza del supporto ricevuto dai tifosi.

«Siamo felici di aver chiuso bene il campionato di fronte ai nostri tifosi. La vittoria è stata un risultato importante e siamo riusciti a gestire bene la gara dopo aver preso il vantaggio nel primo tempo. Arrivare secondi è stato fondamentale per noi».

Il bilancio: un’annata positiva

Meret ha poi parlato del bilancio complessivo della stagione. La vittoria della Supercoppa e la lotta per lo scudetto fino a un certo punto sono stati elementi chiave che hanno segnato il percorso del Napoli. Sebbene ci siano stati molti infortuni che hanno colpito la squadra, il portiere si è mostrato fiducioso e soddisfatto.

«A livello di squadra, aver conquistato un trofeo come la Supercoppa è stato significativo. Anche se abbiamo affrontato diversi infortuni che ci hanno privato di giocatori fondamentali, consideriamo questa stagione come positiva. L’Inter è stata bravissima a non mollare mai e noi abbiamo raggiunto il secondo posto».

Meret ha anche riflettuto sulla sua posizione personale all’interno della squadra, esprimendo il desiderio di giocare di più. Tuttavia, ha ribadito il rispetto per le decisioni del mister e si è dimostrato contento per il bene della squadra.

«Avrei voluto avere più opportunità di scendere in campo, ma ho sempre rispettato le scelte del mister. Sono comunque soddisfatto di quello che ho dato, e sono contento di aver chiuso la stagione in modo positivo».

I tifosi del Napoli si sono dimostrati unici, come ha sottolineato Meret, e il loro sostegno ha avuto un impatto significativo. Durante la partita, un grande striscione è stato esposto, celebrando la squadra e il mister per l’impegno dimostrato sia in casa che in trasferta.

«Questo gruppo ha mostrato grande attaccamento alla maglia e tutti coloro che sono scesi in campo hanno dato il massimo. I tifosi ci hanno riconosciuto e ci hanno omaggiato con un bellissimo striscione. Abbiamo dimostrato coesione e unità, nonostante le difficoltà».

Il tributo ai tifosi

Meret ha poi parlato del momento emozionante vissuto sotto la curva del Diego Armando Maradona. Il sostegno dei tifosi, dal primo all’ultimo minuto della stagione, ha avuto un ruolo cruciale nel motivare la squadra, soprattutto nei momenti oppressivi.

«Siamo grati ai nostri tifosi per il loro costante supporto. Hanno veramente fatto la differenza in ogni partita, e noi li abbiamo ripagati dando tutto sul campo».

La stagione si chiude con l’annuncio dell’addio anticipato di Antonio Conte, che ha guidato la squadra negli ultimi due anni. Meret ha voluto dedicare alcune parole al mister, riconoscendo il suo contributo decisivo al rilancio della squadra.

«Il momento più bello durante i due anni con Conte è stato sicuramente lo scudetto. Dopo una stagione complicata, Conte è stato l’uomo giusto per riportarci a essere una squadra. È stato un onore essere allenato da lui e siamo grati per tutto quello che ci ha insegnato».

In conclusione, la stagione del Napoli si è rivelata complessa ma ricca di emozioni e traguardi. Con l’appoggio dei tifosi e la guida di un tecnico di grande talento come Antonio Conte, la squadra azzurra si prepara a scrivere nuovi capitoli nella sua storia.

Fonti ufficiali: SSC Napoli, Radio CRC.

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