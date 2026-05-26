Corriere dello Sport: “Napoli, duello Italiano-Allegri: De Laurentiis riflette sul dopo Conte”

Il Napoli è arrivato al momento decisivo per la scelta del nuovo allenatore. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il casting per il dopo Conte si è ormai ristretto a due nomi: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Sei ore di summit non sono bastate per sciogliere definitivamente i dubbi, ma la sensazione è che la decisione sia ormai vicinissima, anche perché Aurelio De Laurentiis volerà negli Stati Uniti nei prossimi giorni e vorrebbe partire con il nuovo progetto tecnico già definito.

Nel retroscena firmato da Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport evidenzia come il presidente azzurro abbia portato avanti una lunga scrematura durata oltre un mese, nella quale è rientrato anche un sondaggio per Thiago Motta. Alla fine, però, la corsa si è ridotta ai due grandi candidati: Allegri e Italiano. Due profili profondamente diversi, sia per esperienza sia per filosofia calcistica, ma entrambi ritenuti adatti a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le recenti vicende del Milan hanno inevitabilmente inciso sulle valutazioni legate ad Allegri. La sconfitta contro il Cagliari, l’esclusione dalla Champions League e le riflessioni di Gerry Cardinale sul futuro rossonero hanno spinto De Laurentiis ad analizzare attentamente ogni aspetto prima di prendere una decisione definitiva. Il valore di Max non è mai stato messo in discussione: il tecnico livornese rappresenta, insieme a Conte, uno dei dominatori assoluti degli ultimi quindici anni del calcio italiano, oltre ad aver raggiunto due finali di Champions League in carriera.

Il Corriere dello Sport ricorda inoltre che già un anno fa Allegri era stato vicinissimo alla panchina azzurra, prima della decisione di Conte di proseguire il proprio percorso a Napoli. Stavolta, però, la situazione è diversa e la panchina è realmente libera. Fabio Mandarini sottolinea anche l’ottimo rapporto tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, nato ai tempi della Juventus, un dettaglio che potrebbe favorire ulteriormente l’operazione.

Ma Vincenzo Italiano continua a restare fortemente in corsa. Fabio Mandarini racconta sul Corriere dello Sport che il tecnico del Bologna è da anni nei pensieri di De Laurentiis, addirittura dai tempi dello Spezia. Il presidente azzurro rimase colpito dal suo lavoro già nel 2021, quando Italiano conquistò una storica vittoria al Maradona. Da allora il tecnico ha continuato a crescere, arrivando a guidare Fiorentina e Bologna anche in Europa e collezionando ben cinque finali negli ultimi quattro anni.

La crescita di Italiano viene evidenziata più volte dal Corriere dello Sport: un allenatore capace di evolversi costantemente attraverso il gioco, il lavoro offensivo e la valorizzazione della rosa. Dopo le finali disputate con la Fiorentina e la recente Coppa Italia conquistata con il Bologna battendo il Milan, Italiano si ritrova ora a giocare la partita più importante per il proprio futuro: quella con il Napoli.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport descrive così un vero e proprio testa a testa tra esperienza e innovazione, tra il pragmatismo vincente di Allegri e il calcio moderno di Italiano. A decidere sarà Aurelio De Laurentiis, pronto a scegliere il prossimo uomo chiamato a guidare il Napoli nel nuovo ciclo post-Conte.