Corriere dello Sport: “Il Napoli costruisce il proprio futuro partendo dalle certezze”

Il Napoli costruisce il proprio futuro partendo dalle certezze. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro ha già iniziato a definire le basi della nuova squadra attraverso una serie di riscatti e rinnovi destinati a consolidare l’ossatura del prossimo progetto tecnico. La priorità della società è dare continuità a un gruppo che ha già dimostrato solidità e competitività sia in Italia sia in Europa.

Nel focus firmato da Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport evidenzia come il primo grande investimento riguardi Rasmus Hojlund. Dopo la qualificazione in Champions League, il riscatto dell’attaccante dallo United è diventato obbligatorio: il Napoli verserà 44 milioni di euro oltre ai 6 già investiti per il prestito iniziale. Una scelta forte, che conferma la centralità del danese nel nuovo corso azzurro dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista.

Accanto a Hojlund arriverà anche il riscatto definitivo di Alisson Santos. Fabio Mandarini racconta sul Corriere dello Sport che il Napoli eserciterà il diritto di acquisto versando 16,5 milioni allo Sporting Lisbona, dopo i 3,5 milioni già spesi per il prestito a gennaio. Due operazioni che rappresentano le prime fondamenta della squadra che verrà, in attesa della definizione del nuovo allenatore.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come il club stia lavorando anche sul fronte rinnovi. Amir Rrahmani ha già firmato il prolungamento del contratto e si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Situazione simile anche per Scott McTominay, considerato un punto fermo del centrocampo azzurro. Fabio Mandarini evidenzia poi gli sviluppi positivi per Leonardo Spinazzola e Stanley Lobotka, entrambi vicini a un nuovo accordo con la società.

Tra i nomi nuovi per il mercato, il Corriere dello Sport punta i riflettori su Anan Khalaili. Fabio Mandarini descrive il laterale dell’Union Saint-Gilloise come uno dei principali obiettivi del ds Giovanni Manna per rinforzare la fascia destra. Israeliano, classe 2004, valutato circa 20 milioni di euro, Khalaili viene considerato un profilo di grande prospettiva grazie alle sue qualità offensive, ai sei gol stagionali e ai sei assist messi insieme tra campionato e coppe europee.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli immagina Khalaili come il perfetto partner di crescita accanto a Giovanni Di Lorenzo. Il giovane esterno ha già maturato esperienza internazionale, segnando anche in Champions League, e potrebbe rappresentare uno dei colpi simbolo del nuovo progetto tecnico azzurro.

Attenzione anche alla difesa. Il Corriere dello Sport rivela che il Napoli sta valutando l’acquisto di un nuovo centrale dopo l’addio di Juan Jesus, destinato a lasciare il club a parametro zero. Il nome più caldo è quello di Mario Gila della Lazio. Fabio Mandarini racconta che il difensore catalano, reduce da quattro stagioni in biancoceleste, avrebbe ormai concluso il proprio ciclo romano e potrebbe partire per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Infine, il Napoli riflette anche sul futuro di Rafa Marin, rientrato dal prestito al Villarreal. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega che la permanenza dello spagnolo dipenderà soprattutto dalle idee tattiche del prossimo allenatore, chiamato presto a guidare la nuova era azzurra.