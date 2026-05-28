Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri e Italiano testa a testa: De Laurentiis vuole chiudere subito”

La corsa alla panchina del Napoli entra nelle sue ore più delicate. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis continua a muoversi tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri nel tentativo di individuare rapidamente il successore di Antonio Conte, salutato ufficialmente domenica con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Nel focus firmato da Fabio Tarantino, il Corriere dello Sport descrive una vera corsa a tappe, ricca di sorpassi, frenate e continui colpi di scena. Fino a pochi giorni fa sembrava Allegri il favorito assoluto, ma il recente incontro tra De Laurentiis e gli agenti di Vincenzo Italiano avrebbe cambiato nuovamente gli equilibri, riportando il tecnico del Bologna momentaneamente davanti.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Italiano incontrerà nelle prossime ore Joey Saputo e la dirigenza rossoblù per discutere del proprio futuro e capire se esistano realmente i margini per liberarsi dal contratto in scadenza nel 2027. Un passaggio considerato decisivo per consentire eventualmente al Napoli di affondare il colpo definitivo.

Ma la partita resta apertissima anche perché Massimiliano Allegri, pur essendo stato sollevato dall’incarico dal Milan, non è ancora completamente libero. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che il tecnico livornese ha ancora un altro anno di contratto con il club rossonero e che servirà definire formalmente la separazione prima di poter chiudere con il Napoli.

Fabio Tarantino racconta sul Corriere dello Sport che il Napoli avrebbe già raggiunto una base d’intesa con Giovanni Branchini, agente di Allegri, per un contratto biennale. Tuttavia il Milan starebbe ancora dettando i tempi dell’uscita dell’allenatore, rallentando indirettamente anche il valzer delle panchine in Serie A.

Nonostante ciò, De Laurentiis continua a lavorare su entrambe le piste. Il presidente vuole partire per Los Angeles la prossima settimana avendo già definito il nuovo allenatore del Napoli e per questo motivo le prossime ore vengono considerate decisive.

Il Corriere dello Sport ricorda inoltre quanto sia forte il legame storico tra De Laurentiis e i due candidati. Allegri era già stato vicinissimo alla panchina azzurra un anno fa, quando Conte sembrava orientato a lasciare dopo lo scudetto. Italiano, invece, è un vecchio pallino del presidente sin dai tempi dello Spezia e della vittoria ottenuta al Maradona nel 2021.

Fabio Tarantino sottolinea sul Corriere dello Sport che il Napoli si trova davanti a un bivio tecnico molto chiaro: da una parte l’esperienza e il pragmatismo vincente di Allegri, dall’altra il calcio offensivo e moderno di Italiano. Due filosofie opposte, ma entrambe considerate adatte per aprire il nuovo ciclo azzurro.

La sensazione, conclude il Corriere dello Sport, è che la panchina del Napoli resterà libera ancora per pochissimo. De Laurentiis vuole chiudere rapidamente il dossier allenatore e dare subito una nuova guida tecnica alla squadra che affronterà la stagione del Centenario.