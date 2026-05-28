28 Maggio 2026

Stankovic, pronto al ritorno all’Inter dopo il successo col Club Brugge per 23 milioni.

redazione 28 Maggio 2026
Aleksandar-Stankovic-Club-Brugge-celebrate.jpg

Il Ritorno di Aleksandar Stankovic all’Inter

BRUGES, BELGIO – 27 AGOSTO: Aleksandar Stankovic del Club Brugge celebra per il quinto gol della sua squadra durante il match di ritorno dei playoff di UEFA Champions League tra Club Brugge e Rangers allo Jan Breydelstadion il 27 agosto 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Oggi è una giornata significativa per l’Inter, che accoglie Aleksandar Stankovic dopo un periodo brillante trascorso al Club Brugge. Il talentuoso centrocampista, figlio dell’ex stella nerazzurra Dejan Stankovic, ha già fatto registrare il suo passaggio con un test medico, pronto a tornare a Milano per la cifra di 23 milioni di euro.

Stankovic ha mosso i primi passi nella squadra giovanile dell’Inter, accanto a suo fratello Filip, e il suo potenziale era già evidente sin dalle prime apparizioni. L’allenatore e lo staff della società hanno sempre creduto nella sua crescita, e i risultati ottenuti in Belgio hanno dimostrato che le loro aspettative erano ben fondate.

Il Percorso di Aleksandar Stankovic nel Calcio Europeo

Prima di arrivare al Club Brugge, Stankovic ha trascorso un periodo in prestito al FC Luzern in Svizzera, dove ha potuto accumulare esperienza in un contesto competitivo. La sua cessione al Club Brugge, avvenuta la scorsa estate per 9,5 milioni di euro, è stata avvolta da trattative complesse. L’Inter ha insistito per mantenere una clausola di riacquisto a basso costo, convinta della crescita del giocatore in un campionato come quello belga.

Il giovane calciatore ha dimostrato di essere una figura cruciale per il Club Brugge, contribuendo in maniera significativa al titolo di campioni e collezionando ben 55 presenze ufficiali, con nove gol e cinque assist. La sua performance ha catturato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, che ora è pronta a riaccoglierlo a braccia aperte.

Multiple fonti confermano che Stankovic ha già svolto le visite mediche a Milano e che il club sta attivando la clausola di riacquisto. La decisione di riportarlo nel club madre non è solo una questione economica, ma anche una strategia per rinforzare la squadra sotto la guida dell’allenatore Cristian Chivu. Questa operazione dimostra non solo la fiducia dell’Inter nei confronti del talento del giovane, ma anche l’intento di costruire un futuro solido con giovani promesse.

Il valore della clausola di riacquisto si attesta a 23 milioni di euro se attivata in questa finestra di mercato, mentre salirebbe a 26 milioni se si decidesse di aspettare fino a giugno 2027. Considerando il periodo di crescita trascorso al Club Brugge, il prezzo effettivo per l’Inter si riduce a 14 milioni, un affare che potrebbe rivelarsi vincente nel lungo termine.

Alekandar Stankovic rappresenta dunque un investimento mirato per il futuro dell’Inter, rafforzando una squadra che già vanta numerosi talenti. La dirigenza ha ben chiaro l’obiettivo di puntare sui giovani per accrescere il valore della rosa e alimentare un ciclo di successi. L’acquisto di Stankovic, che ha dimostrato le sue capacità in campo, rappresenta un chiaro segnale della volontà dei nerazzurri di mantenere un equilibrio tra i calciatori esperti e le nuove leve.

In un calcio che richiede sempre di più flessibilità tattica e capacità di adattamento, Stankovic ha già mostrato di possedere le qualità necessarie per inserirsi in un contesto di alto livello. La sua formazione e la sua esperienza in Belgio saranno sicuramente un valore aggiunto per il progetto dell’Inter, rendendo la squadra competitiva su tutti i fronti.

Con i preparativi per la prossima stagione che stanno prendendo forma, i tifosi dell’Inter possono guardare con ottimismo a un futuro che include un giovane talento ritornato “a casa”. La passione e le aspettative che ruotano attorno a un giocatore come Stankovic sono palpabili, e il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della società.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questa trattativa e sul futuro del calciatore, si consiglia di consultare fonti ufficiali e comunicati della società.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Ederson-celebrate-1.jpg

Atalanta sbaraglia il mercato: Ederson al Manchester United per 50 milioni di euro.

redazione 27 Maggio 2026
Luis-Henrique-celebrate.jpg

Inter punta su vendite di Frattesi, Luis Henrique e Stankovic per rafforzare il mercato.

redazione 27 Maggio 2026
Cristian-Chivu-Scudetto-medal.jpg

Chivu sull’Inter: futuro incerto, attenzione a Lautaro e indecisione per Mkhitaryan dopo la 38ª giornata.

redazione 27 Maggio 2026
Luciano-Spalletti-smile.jpg

Spalletti smentisce dimissioni dalla Juventus: “Mai pensato di lasciare, anche in caso di flop”.

redazione 27 Maggio 2026
manchester-united-v-west-ham-uni-1.jpg

Zirkzee, attaccante del Manchester United, proposto a Juventus e Roma per la prossima stagione.

redazione 26 Maggio 2026
Luciano-Spalletti-wink.jpg

Spalletti: “La Juventus, a volte, manca di carattere, ma non incolpo i giocatori.”

redazione 26 Maggio 2026
Davide-Frattesi-warm-up.jpg

Frattesi: Inter apre a Liverpool, Roma e Forest pronte a muoversi per il talentuoso centrocampista.

redazione 26 Maggio 2026
saviano scudetto napoli

“Silenziopoli”, ombre sull’inchiesta arbitri: il caso Inter resta sotto osservazione

redazione 26 Maggio 2026
Gennaro-Gattuso-tense.jpg

Gattuso pronto per la Lazio, Sarri in dirittura d’arrivo con l’Atalanta per il 2026-27.

redazione 26 Maggio 2026
Ederson-urgh.jpg

Atalanta, Palladino spiega perché Ederson non ha giocato contro la Fiorentina.

redazione 26 Maggio 2026
liverpool-v-tottenham-hotspur-pr.jpg

Inter rinuncia a Vicario: Chivu si affida a Martinez come nuovo portiere.

redazione 26 Maggio 2026
Rasmus-Hojlund-Napoli-fans.jpg

Napoli: consorzio americano ottimista per acquisizione oltre 2 miliardi di euro.

redazione 25 Maggio 2026

Ultimissime

Aleksandar-Stankovic-Club-Brugge-celebrate.jpg

Stankovic, pronto al ritorno all’Inter dopo il successo col Club Brugge per 23 milioni.

redazione 28 Maggio 2026

Sfida Clienti: come migliorare l’esperienza clienti per potenziare il tuo business.

redazione 28 Maggio 2026
GettyImages-2222432461-scaled.jpg

Valtteri Bottas sotto pressione da Cadillac dopo un avvio difficile nella stagione F1 2026.

redazione 28 Maggio 2026
Stadio_Maradona_Serie_A.jpg

Stadio Maradona: ingresso gratuito per il Villaggio dello Sport, un’opportunità imperdibile!

Anna Gaia Cavallo 27 Maggio 2026
news428603.jpg

Calciatori del Napoli: messaggi di gratitudine ai tifosi per una stagione indimenticabile

Anna Gaia Cavallo 27 Maggio 2026