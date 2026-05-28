Stankovic, pronto al ritorno all’Inter dopo il successo col Club Brugge per 23 milioni.

Il Ritorno di Aleksandar Stankovic all’Inter

BRUGES, BELGIO – 27 AGOSTO: Aleksandar Stankovic del Club Brugge celebra per il quinto gol della sua squadra durante il match di ritorno dei playoff di UEFA Champions League tra Club Brugge e Rangers allo Jan Breydelstadion il 27 agosto 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Oggi è una giornata significativa per l’Inter, che accoglie Aleksandar Stankovic dopo un periodo brillante trascorso al Club Brugge. Il talentuoso centrocampista, figlio dell’ex stella nerazzurra Dejan Stankovic, ha già fatto registrare il suo passaggio con un test medico, pronto a tornare a Milano per la cifra di 23 milioni di euro.

Stankovic ha mosso i primi passi nella squadra giovanile dell’Inter, accanto a suo fratello Filip, e il suo potenziale era già evidente sin dalle prime apparizioni. L’allenatore e lo staff della società hanno sempre creduto nella sua crescita, e i risultati ottenuti in Belgio hanno dimostrato che le loro aspettative erano ben fondate.

Il Percorso di Aleksandar Stankovic nel Calcio Europeo

Prima di arrivare al Club Brugge, Stankovic ha trascorso un periodo in prestito al FC Luzern in Svizzera, dove ha potuto accumulare esperienza in un contesto competitivo. La sua cessione al Club Brugge, avvenuta la scorsa estate per 9,5 milioni di euro, è stata avvolta da trattative complesse. L’Inter ha insistito per mantenere una clausola di riacquisto a basso costo, convinta della crescita del giocatore in un campionato come quello belga.

Il giovane calciatore ha dimostrato di essere una figura cruciale per il Club Brugge, contribuendo in maniera significativa al titolo di campioni e collezionando ben 55 presenze ufficiali, con nove gol e cinque assist. La sua performance ha catturato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, che ora è pronta a riaccoglierlo a braccia aperte.

Multiple fonti confermano che Stankovic ha già svolto le visite mediche a Milano e che il club sta attivando la clausola di riacquisto. La decisione di riportarlo nel club madre non è solo una questione economica, ma anche una strategia per rinforzare la squadra sotto la guida dell’allenatore Cristian Chivu. Questa operazione dimostra non solo la fiducia dell’Inter nei confronti del talento del giovane, ma anche l’intento di costruire un futuro solido con giovani promesse.

Il valore della clausola di riacquisto si attesta a 23 milioni di euro se attivata in questa finestra di mercato, mentre salirebbe a 26 milioni se si decidesse di aspettare fino a giugno 2027. Considerando il periodo di crescita trascorso al Club Brugge, il prezzo effettivo per l’Inter si riduce a 14 milioni, un affare che potrebbe rivelarsi vincente nel lungo termine.

Alekandar Stankovic rappresenta dunque un investimento mirato per il futuro dell’Inter, rafforzando una squadra che già vanta numerosi talenti. La dirigenza ha ben chiaro l’obiettivo di puntare sui giovani per accrescere il valore della rosa e alimentare un ciclo di successi. L’acquisto di Stankovic, che ha dimostrato le sue capacità in campo, rappresenta un chiaro segnale della volontà dei nerazzurri di mantenere un equilibrio tra i calciatori esperti e le nuove leve.

In un calcio che richiede sempre di più flessibilità tattica e capacità di adattamento, Stankovic ha già mostrato di possedere le qualità necessarie per inserirsi in un contesto di alto livello. La sua formazione e la sua esperienza in Belgio saranno sicuramente un valore aggiunto per il progetto dell’Inter, rendendo la squadra competitiva su tutti i fronti.

Con i preparativi per la prossima stagione che stanno prendendo forma, i tifosi dell’Inter possono guardare con ottimismo a un futuro che include un giovane talento ritornato “a casa”. La passione e le aspettative che ruotano attorno a un giocatore come Stankovic sono palpabili, e il suo contributo sarà fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della società.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questa trattativa e sul futuro del calciatore, si consiglia di consultare fonti ufficiali e comunicati della società.

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