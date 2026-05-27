Spalletti smentisce dimissioni dalla Juventus: “Mai pensato di lasciare, anche in caso di flop”.

Spalletti Smentisce le Voci di Dimissioni

TORINO, ITALIA – 19 APRILE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, durante la sua preparazione prima della partita di Serie A contro il Bologna FC all’Allianz Stadium. Il 19 aprile 2026 sarà una data cruciale per i bianconeri, e la pressione è alta. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

In un clima di crescente tensione, Luciano Spalletti ha risposto alle speculazioni riguardanti un possibile passo indietro in caso di mancata qualificazione alla Champions League. “Non mi è mai passato per la testa,” ha dichiarato il coach, cercando di mettere a tacere i rumors circolanti.

La Juventus si appresta ad affrontare il Derby della Mole contro il Torino, con il fischio d’inizio previsto per domenica alle 19.45 ora locale (20.45 CEST) presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Anche una vittoria in questo incontro potrebbe non garantire un posto tra le prime quattro, a causa delle possibili vittorie di Roma e Milan nelle rispettive partite.

La Pressione per una Qualificazione

Le notizie delle ultime ore hanno alimentato ulteriormente il dibattito sulle ambizioni di Spalletti, il quale è stato oggetto di critiche per la sconfitta contro la Fiorentina, che ha messo la Juventus in una posizione precaria nella corsa alla Champions League. “Contro Fiorentina avremmo dovuto fare di più, e ora dobbiamo concentrarci su una vittoria,” ha affermato Spalletti. “Dobbiamo migliorare assolutamente la nostra prestazione.”

Spalletti ha spiegato che le riunioni con la dirigenza della Juventus sono frequenti e che l’obiettivo rimane chiaro: costruire un futuro solido, indipendentemente dall’esito delle prossime partite. “La nostra mentalità deve restare forte; dobbiamo affrontare le sfide con determinazione e senza lasciarci abbattere,” ha affermato durante la conferenza stampa.

Il tecnico ha anche risposto a voci di conflitti con il CEO Damien Comolli, negando categoricamente di avere imposto condizioni per il suo futuro. “Il mio futuro non dipende da fattori esterni,” ha chiarito. “Una buona pianificazione significa avere il coraggio di guardare oltre l’immediato, costruendo un progetto a lungo termine.”

Il Viaggio Continua

Nonostante le incertezze attuali, Spalletti si è dimostrato fiducioso nel potenziale della squadra. “Vogliamo creare le basi per affrontare competizioni importanti, indipendentemente dal nostro status in Champions League,” ha dichiarato. “Sappiamo che il percorso sarà difficile, ma è fondamentale avere una mentalità vincente. Una sconfitta non deve mai influire sul nostro obiettivo ultimo.”

L’allenatore ha esortato i suoi giocatori a dare il massimo nella sfida contro il Torino, affinché possano dimostrare il loro valore: “Mi aspetto una prestazione degna di questo club. Dobbiamo riscattarci e mostrare la nostra vera forza. È il momento di reagire.”

Guardando alla situazione attuale, è chiaro che la Juventus ha bisogno di raccogliere punti per risalire nella classifica. La sconfitta contro la Fiorentina ha infatti complicato notevolmente le cose, e ora ogni incontro sarà decisivo per le ambizioni europee del club. I tifosi e la dirigenza non possono permettersi un altro passo falso.

Per ulteriori notizie su Luciano Spalletti e la Juventus, puoi seguire le fonti ufficiali come il sito web della Juventus e gli aggiornamenti di UEFA. Le prossime settimane saranno cruciali per il futuro del club e del suo allenatore.

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