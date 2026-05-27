Sky Sport: “Napoli, primi incontri per Italiano: Allegri resta in corsa”

Il Napoli accelera nella ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il club azzurro avrebbe avviato i primi contatti concreti con Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna e uno dei principali candidati per raccogliere l’eredità lasciata dal tecnico salentino.

Nel corso della giornata si sarebbe infatti concluso un primo incontro tra la dirigenza del Napoli e gli agenti di Italiano. Un confronto considerato il primo vero passo ufficiale nella trattativa tra le parti. Sky Sport racconta di un casting ormai entrato nella fase operativa, con Aurelio De Laurentiis deciso a scegliere con attenzione la guida tecnica del nuovo ciclo azzurro.

Massimo Ugolini, intervenuto su Sky Sport 24, ha ricostruito così il summit: «Da casa De Laurentiis sono appena usciti il direttore sportivo Giovanni Manna e il dirigente Antonio Sinicropi. Hanno incontrato gli agenti di Vincenzo Italiano nei primi degli incontri previsti per sondare i profili del nuovo allenatore del Napoli».

Secondo Sky Sport, però, la corsa alla panchina azzurra resta ancora apertissima. Massimiliano Allegri continua infatti a essere fortemente in corsa e nelle prossime ore sarebbe previsto anche un confronto con i rappresentanti dell’ex allenatore della Juventus.

Il Napoli valuta dunque profili differenti: da una parte l’esperienza e il curriculum vincente di Allegri, dall’altra il calcio offensivo e moderno di Italiano. La sensazione è che De Laurentiis voglia prendersi ancora qualche ora prima della decisione definitiva, ma il casting per il dopo Conte è ormai entrato nel vivo.