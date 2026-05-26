Il Mattino: “I gol giovani per il Napoli”

Il Napoli guarda già avanti e prepara le prime mosse del nuovo mercato estivo. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, il club azzurro sta lavorando da settimane su diversi profili destinati a rinforzare la rosa del prossimo allenatore, mentre parallelamente iniziano anche le riflessioni sulle possibili uscite eccellenti.

Nel focus firmato da Gennaro Arpaia, Il Mattino conferma l’interesse concreto del Napoli per Anan Khalaili, laterale israeliano dell’Union Saint-Gilloise considerato uno dei profili più interessanti per il rilancio tecnico della squadra. Nonostante il recente infortunio accusato nell’ultima gara di campionato in Belgio, il calciatore resta pienamente nei radar azzurri e il club belga sarebbe già pronto a monetizzare la sua cessione nella prossima finestra di mercato.

Secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Napoli considera Khalaili un investimento strategico sia per qualità tecniche sia per prospettiva futura. Il club azzurro vuole evitare inserimenti esterni e per questo motivo intensificherà i contatti nelle prossime settimane. La sensazione è che il ds Giovanni Manna voglia chiudere rapidamente almeno alcune operazioni, appena sarà definito il nuovo allenatore.

Grande attenzione anche all’attacco. Il Mattino rivela che Sebastiano Esposito è stato osservato con continuità durante tutta la stagione e viene considerato un profilo ideale per completare il reparto offensivo alle spalle di Hojlund. Gennaro Arpaia sottolinea come il Napoli apprezzi da tempo le qualità dell’attaccante del Cagliari, ritenuto adatto sia come alternativa sia come possibile partner offensivo.

Tra i nomi nuovi spunta invece Carlos Espì, attaccante valenciano classe 2006 del Levante. Gennaro Arpaia racconta su Il Mattino che il giovane talento ha attirato l’attenzione di diversi club europei dopo una stagione da 13 gol nella Liga spagnola. Il Napoli segue con interesse la situazione, anche se la clausola rescissoria da 25 milioni di euro rappresenta un investimento importante. Su di lui restano vigili anche Milan, Bologna e Bournemouth.

Il mercato del Napoli, però, passa inevitabilmente anche dalle situazioni interne. Il Mattino dedica ampio spazio al futuro di Leonardo Spinazzola, protagonista di numerosi messaggi social da parte dei tifosi dopo la foto pubblicata insieme alla squadra e ad Antonio Conte al termine della gara contro l’Udinese. Gennaro Arpaia chiarisce però che il rinnovo dell’esterno non sarebbe affatto tramontato: anzi, le parti sarebbero vicinissime a un accordo sulla base di un contratto annuale con opzione per una seconda stagione.

Diversa invece la situazione di André-Frank Zambo Anguissa. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, l’assenza del centrocampista camerunese nelle recenti immagini di gruppo e la mancata presenza in campo contro il Pisa hanno alimentato i dubbi sul suo futuro. Nessun problema fisico, ma soltanto una scelta tecnica da parte di Conte, mentre intorno al giocatore continuano a muoversi diversi club turchi.

Il Besiktas e soprattutto il Galatasaray avrebbero infatti intensificato i contatti per Anguissa. Il Mattino sottolinea come il Napoli chieda almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista, mentre al giocatore verrebbe garantito un contratto tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione. Un’operazione che potrebbe diventare uno dei temi più caldi dell’estate azzurra.

In attesa della scelta definitiva del nuovo allenatore, conclude Gennaro Arpaia su Il Mattino, il Napoli continua dunque a muoversi sottotraccia sul mercato, tra giovani talenti da lanciare e possibili sacrifici eccellenti destinati a finanziare il prossimo ciclo tecnico.