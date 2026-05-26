Auguri a De Laurentiis: Conte e Di Lorenzo celebrano il suo compleanno con entusiasmo.

Aurelio De Laurentiis: 77 Anni di Passione e Successi

Oggi, 24 maggio 2026, il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, festeggia il suo 77° compleanno. Il club azzurro, sotto la sua guida, ha vissuto una crescita esponenziale, sia a livello sportivo che commerciale. I festeggiamenti non si limitano solo a una celebrazione personale, ma rappresentano anche un momento di riflessione su quanto De Laurentiis abbia significato per la squadra e per i suoi tifosi.

In onore di questo giorno speciale, la SSC Napoli ha pubblicato un emozionante video di auguri sui suoi canali ufficiali. Personaggi di spicco del mondo sportivo e dell’intrattenimento italiano hanno voluto esprimere la loro gratitudine e affetto nei confronti del presidente. Tra i messaggi ricevuti, spiccano quelli di Giovanni Malagò, Carlo Verdone, Antonio Conte, e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Messaggi di Affetto e Stima

Gli auguri arrivati a De Laurentiis sono un chiaro simbolo del rispetto e della stima che ha guadagnato nel corso degli anni. Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha dichiarato: «Tanti auguri Presidente, sono 77. Dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato, anche se potrebbe riuscirci vista la sua forza ed energia. Lo festeggi insieme alla sua famiglia e a noi nel Napoli: un grande abbraccio e buon compleanno».

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha voluto fare le sue congratulazioni a nome di tutta la squadra: «Presidente volevo farle tantissimi auguri di buon compleanno a nome mio e di tutta la squadra. Le auguriamo un giorno bellissimo con la sua famiglia. Negli ultimi anni le abbiamo regalato qualche successo, speriamo anche nei prossimi di poter festeggiare insieme qualcosa di importante. Sempre forza Napoli».

La Storia di De Laurentiis con il Napoli

Aurelio De Laurentiis è diventato presidente del Napoli nel 2004, dopo aver acquisito il club che era stato messo in amministrazione controllata a causa di gravi difficoltà finanziarie. Da quel momento, ha messo in atto una serie di riforme e investimenti che hanno portato il Napoli ad essere nuovamente protagonista nel calcio italiano e europeo. Con lui, la squadra ha conquistato diversi trofei e si è ben posizionata in Serie A.

La presidenza di De Laurentiis ha anche coinciso con un rinnovamento del brand Napoli. Riuscire a portare a casa diversi campioni e valorizzare giovani talenti sono stati due aspetti centrali della sua gestione. Non sono mancati, inoltre, momenti difficili, come la pandemia da COVID-19 che ha messo a dura prova tutte le realtà sportive. Tuttavia, De Laurentiis ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento, affrontando le sfide con determinazione.

Il Napoli e la Partita di Oggi

Mentre De Laurentiis festeggia questo significativo traguardo, gli occhi sono puntati anche sulla partita di oggi contro l’Udinese, in programma alle 18:00. I tifosi si aspettano una prestazione all’altezza, soprattutto alla luce delle celebrazioni. Un esito positivo sarebbe un regalo gradito per il presidente, in un giorno così importante.

La squadra, come dimostrato dagli auguri di Conte e Di Lorenzo, è chiamata a dare il massimo per onorare il suo presidente. L’interazione tra il club e i suoi supporter è fondamentale, e le celebrazioni del compleanno di De Laurentiis rappresentano anche un momento di unione tra la dirigenza e la tifoseria.

Aurelio De Laurentiis ha saputo trasformare il Napoli da un club in crisi a un protagonista del calcio italiano. Il suo carisma e la sua visione sono elementi che hanno contribuito a scrivere una pagina importante nella storia del club. Con esperienze sia nel cinema che nello sport, ha portato una prospettiva unica alla sua gestione. Il suo compleanno è una celebrazione di questo viaggio e delle aspirazioni future.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, ti invitiamo a seguire i canali ufficiali della SSC Napoli e le news sportive nelle prossime ore. Ogni messaggio di supporto e affetto è un segno tangibile della fiducia e della passione che circondano la persona di Aurelio De Laurentiis e la sua storia con il Napoli.

Fonti: SSC Napoli, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport

Non perderti tutte le news su Napoli+