Spalletti: “La Juventus, a volte, manca di carattere, ma non incolpo i giocatori.”

Luciano Spalletti: La Ricerca di Carattere in una Juventus in Difficoltà

BOLOGNA, ITALIA – 14 DICEMBRE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, osserva prima della partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e Juventus FC allo Stadio Renato Dall’Ara, il 14 dicembre 2025 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Recentemente, Spalletti ha affrontato una serie di sfide nella sua carriera a Torino. Il tecnico ha ammesso di aver avuto “alcuni scontri” con il CEO della Juventus, Damien Comolli, e di evidenziare una carenza di “carattere” nella sua squadra. Nonostante ciò, ha chiarito di non voler scaricare la colpa sui giocatori.

Il Derby della Mole è in programma domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 19:45 UK (20:45 CEST). Un’eventuale vittoria potrebbe non bastare per garantire la qualificazione alla Champions League, dato che Roma e Milan si trovano davanti nella classifica in vista dell’ultima giornata della stagione.

La Reazione Attesa di Spalletti

Spalletti ha dichiarato: “Mi aspetto una prestazione che sia all’altezza della Juventus, dell’importanza di questa partita, e una reazione dalla squadra”, durante la sua conferenza stampa. Kenan Yildiz non sarà disponibile per problemi muscolari, mentre Khephren Thuram torna in rosa.

Nonostante un periodo recente di buone prestazioni, la Juventus ha mostrato segnali di cedimento nelle ultime settimane, lasciando intendere un abbassamento della fiducia. “È giusto dire che non siamo stati dominanti come in passato; i rimpianti non derivano dal non vincere le partite dopo aver creato molte occasioni, ma dal non essere noi stessi”, ha aggiunto Spalletti.

L’allenatore si è assunto la responsabilità per la situazione attuale, affermando: “Se entro in una partita importante e la squadra gioca in questo modo, il primo a cui guardo per individuare le responsabilità sono io. Poi cerco di analizzare altri aspetti legati al carattere.”

Questo periodo di crisi ha sollevato interrogativi sul futuro della squadra e del suo allenatore. “Siamo delusi, ma non irritabili questa settimana, e abbiamo analizzato tutto. Ho letto rapporti riguardo a un possibile spaccamento nello spogliatoio, ma le dinamiche non possono cambiare drasticamente a causa di una sola partita.”

Negli ultimi anni, anche gli allenatori precedenti hanno criticato l’atteggiamento della squadra, suggerendo un problema di fondo. “Non mi tiro indietro di fronte alla mia delusione, ma riconosco i buoni risultati che abbiamo ottenuto quest’anno,” ha sottolineato Spalletti. “Il carattere fa davvero la differenza; è ciò di cui hai bisogno in situazioni di pressione difficile da controllare.”

Spalletti ha anche messo in risalto la necessità di un cambiamento nella mentalità del team: “Dobbiamo fare un grande passo avanti. Non so cosa abbiano fatto i tecnici precedenti, ma non criticherò mai i miei giocatori. Li rispetto e mi preoccupo per loro.”

A proposito della sua posizione, Spalletti ha affermato che “non gli è mai passato per la testa” di dimettersi, nonostante i rumor riguardanti il CEO Comolli. “Non aspettate cambiamenti, perché non ce ne saranno. Sono deluso quando la squadra non gioca come vorrei, ma ho tutte le intenzioni di rimanere e continuare a lavorare con il club.”