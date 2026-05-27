Zirkzee, attaccante del Manchester United, proposto a Juventus e Roma per la prossima stagione.

Zirkzee: Un Futuro Luminoso Sempre Più Lontano da Manchester

MANCHESTER, INGHILTERRA – 4 DICEMBRE: Joshua Zirkzee del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e West Ham United a Old Trafford il 4 dicembre 2025. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Una nuova era si sta affacciando all’orizzonte per Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il club inglese ha offerto il calciatore a Juventus e Roma, mentre il suo tempo ad Old Trafford sembra essere giunto al termine.

L’Inizio Difficile in Premier League

Zirkzee, 25 anni, ha vissuto una fase complicata in Inghilterra dopo il suo trasferimento dal Bologna nell’estate del 2024. Nonostante l’entusiasmo iniziale e le aspettative, le prestazioni del giocatore non hanno soddisfatto le direttive del club, portando gli alti dirigenti a decidere di farlo partire in questa finestra di mercato estivo.

Attualmente, il valore di mercato di Zirkzee si attesta sotto i 25 milioni di euro, una cifra accessibile per i club di Serie A come Juventus e Roma. Questa situazione rende un ritorno in Italia un’opzione sempre più concreta per il talentuoso attaccante.

Juventus Favorita per il Rialzo di Zirkzee

Secondo le informazioni di Calciomercato.it, la Juventus risulta essere la destinazione più probabile per Zirkzee. I bianconeri starebbero valutando diverse opzioni, tra cui quella di strutturare un prestito con un futuro diritto o obbligo di riscatto. Un approccio simile consentirebbe alla Juventus di limitare l’esborso finanziario iniziale, dando al club il tempo necessario per capire se Zirkzee possa ritrovare la forma che lo ha reso uno dei giocatori più promettenti della Serie A ai tempi del Bologna.

Con la necessità di rinforzare l’attacco, i torinesi potrebbero trovare in Zirkzee un’opzione vantaggiosa. La sua comprovata esperienza nel campionato italiano potrebbe risultare fondamentale per la competizione nella prossima stagione.

Roma alla Ricerca di Attaccanti

L’interesse della Roma nei confronti di Zirkzee è meno delineato, ma la necessità di rinforzi in attacco è evidente, specialmente in vista di una potenziale trattativa per Mason Greenwood che potrebbe non andare in porto. In questo contesto, il profilo dell’attaccante olandese si fa sempre più interessante.

Zirkzee ha già dimostrato di conoscere bene il calcio italiano, e le sue connessioni con agenti locali potrebbero favorire un trasferimento. Con l’apertura della finestra estiva, è probabile che la situazione si evolva rapidamente, potenzialmente accelerando l’uscita del giocatore da Manchester.

Considerazioni Finali sul Mercato del Calciatore

Le manovre di mercato attorno a Joshua Zirkzee evidenziano un calciatore in cerca di riscatto dopo un periodo di difficoltà. L’approccio della Juventus potrebbe offrirgli una nuova opportunità di brillare, consentendogli di dimostrare il suo valore e tornare a essere un punto di riferimento nel settore offensivo.

In aggiunta, la Roma ha altre opzioni sul tavolo, ma tra i vari nomi, Zirkzee emerge come una scelta concreta e vantaggiosa. La possibilità di un prestito potrebbe, quindi, rappresentare una soluzione ideale per tutti i soggetti coinvolti.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione e le prime strategie delle società italiane che iniziano a prendere forma, il futuro di Joshua Zirkzee sembra destinato a rivelarsi emozionante. Osservando l’evoluzione del mercato, rimaniamo in attesa di aggiornamenti, certi che l’ex calciatore del Bologna avrà l’opportunità di rigenerarsi e di tornare a brillare nel panorama calcistico.

Fonti Ufficiali

Nicolò Schira, esperto di calciomercato

Calciomercato.it

Zirkzee rappresenta un mix di talento e potenziale che le squadre di Serie A possono sfruttare, promettendo di riservare sorprese nel prossimo campionato.

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