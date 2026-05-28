Atalanta sbaraglia il mercato: Ederson al Manchester United per 50 milioni di euro.

BERGAMO, ITALIA – 22 APRILE: Ederson dell’Atalanta BC festeggia con i suoi compagni di squadra un gol che è stato successivamente annullato dal VAR durante la partita di Coppa Italia tra Atalanta BC e SS Lazio al New Balance Arena il 22 aprile 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Ederson: Il Nuovo Acquisto di Manchester United

Ederson è pronto a trasferirsi al Manchester United per una cifra complessiva di 50 milioni di euro, inclusi eventuali bonus, rendendolo il quinto trasferimento più oneroso nella storia dell’Atalanta. Questo passaggio evidenzia ulteriormente il successo della squadra bergamasca, che negli ultimi anni ha saputo valorizzare i propri talenti.

In precedenza, l’Atlético Madrid aveva già raggiunto un accordo sui termini personali con il calciatore brasiliano, ma non era riuscita a soddisfare la richiesta di 50 milioni di euro da parte della Dea. Questo ha aperto uno spiraglio per il Manchester United, che ha colto l’opportunità, e ha offerto 45 milioni più 5 milioni in bonus per convincere l’Atalanta.

Il trasferimento di Ederson rappresenta un altro esempio della macchina da soldi dell’Atalanta.

Atalanta e il Mercato dei Trasferimenti

BERGAMO, ITALIA – 2 MAGGIO: Ederson dell’Atalanta BC in azione sfida il pallone con Vitinha del Genoa FC durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Genoa CFC al Gewiss Stadium il 2 maggio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Con questo trasferimento, Ederson diventa il quinto trasferimento più costoso nella storia dell’Atalanta, superando i 40,7 milioni di euro pagati dall’Inter per Alessandro Bastoni nel 2017. È impressionante considerare che il club aveva pagato solo 22,9 milioni di euro per acquistarlo dalla Salernitana nell’estate del 2022.

L’Atalanta ha dimostrato di essere un modello per molti club italiani riguardo la capacità di ottenere risultati mantenendo profitti significativi attraverso le vendite di giocatori. L’uscita più costosa è stata quella di Rasmus Hojlund, venduto al Manchester United nel 2023 per 79,8 milioni di euro.

MANCHESTER, INGHILTERRA – 17 SETTEMBRE: Rasmus Hojlund del SSC Napoli ispeziona il campo durante una familiarizzazione con lo stadio in vista della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 contro il Manchester City il 17 settembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Un’altra partenza significativa è stata quella di Mateo Retegui, trasferitosi all’Al-Qadsiah per 61,75 milioni di euro la scorsa estate, mentre un anno prima la Juventus aveva sborsato 58,4 milioni di euro per Teun Koopmeiners. La strategia dell’Atalanta si è rivelata vincente anche nel caso di Cristian Romero, che è stato acquistato dalla Juventus per 19,3 milioni di euro grazie a un prestito con opzione di acquisto, per poi essere rivenduto al Tottenham Hotspur per 53,8 milioni di euro nel 2022.

Strategia Vincente e Investimenti Futuri

UDINE, ITALIA – 14 OTTOBRE: Mateo Retegui dell’Italia festeggia il suo primo gol durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Italia e Israele allo Stadio Friuli il 14 ottobre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

È significativo notare che negli ultimi cinque anni, l’Atalanta ha venduto almeno un giocatore per un importo minimo di 50 milioni di euro. Questo ha permesso al club di reinvestire in nuovi acquisti e di continuare a sviluppare talenti promettenti per il futuro. Non è da sottovalutare anche il guadagno di 35 milioni di euro derivante dalla cessione di Ademola Lookman all’Atlético Madrid nel gennaio del 2026.

In un contesto in cui il calcio europeo è caratterizzato da enormi spese di mercato, l’Atalanta continua a dimostrarsi un modello di efficienza economica e sportiva, creando una sinergia vincente tra risultati sul campo e redditività. Con il trasferimento di Ederson, il club bergamasco non solo rafforza il proprio bilancio, ma continua a impostare una rotta ambiziosa per il futuro.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Sky Sport.

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