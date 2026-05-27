Chivu sull’Inter: futuro incerto, attenzione a Lautaro e indecisione per Mkhitaryan dopo la 38ª giornata.

Milan, Italia – 17 Maggio 2026: Cristian Chivu, allenatore dell’FC Internazionale Milano, osserva durante la presentazione del trofeo dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC, tenutasi allo Stadio Giuseppe Meazza.

Lautaro Martínez e la sua Importanza per l’Inter

Cristian Chivu ha rivelato che Lautaro Martínez non è tra i giocatori dell’Inter che verranno messi a riposo per l’ultima partita contro il Bologna. Questa scelta sottolinea quanto il mister consideri fondamentale il contributo di Martínez per la squadra in vista del futuro. Mentre altri giocatori come Hakan Çalhanoğlu e Marcus Thuram hanno ricevuto una settimana di riposo extra, Lautaro avrà il compito di mantenere il ritmo e la forma, in particolare con il Mondiale imminente.

“Lautaro è il nostro capitano, ha un atteggiamento esemplare nei confronti della squadra e ha bisogno di minuti in campo, soprattutto dopo essere stato fuori per due mesi. Vuole essere un protagonista al prossimo Mondiale”, ha affermato Chivu durante un’intervista.

Riflettendo sulla Stagione di Successo

Questa stagione è stata altamente positiva per l’Inter, che ha già conquistato il Double, vincendo il Scudetto e la Coppa Italia. Il match contro il Bologna, in programma alle 17:00 (ora locale), rappresenta l’opportunità di chiudere la stagione in bellezza. Il mister ha espressamente sottolineato quanto sia stato impegnativo il percorso e l’importanza di concedere ai giocatori il giusto tempo di recupero prima di affrontare nuove sfide. “Dobbiamo pensare alla prossima gara, anche se è necessario staccare un po’, dato che è stata una stagione lunga. È giusto che ci riposiamo”, ha commentato Chivu.

Impresa per i Giovani: In quest’ultima partita, Chivu ha deciso di dare spazio anche a diversi giovani talenti come Matteo Cocchi, Mattia Mosconi e Gabriele Re Cecconi. “La cantera dell’Inter è sempre stata forte, e giusto che i giocatori di qualità possano allenarsi e far parte della rosa maggiore. È un riconoscimento del loro talento e della loro determinazione”, ha aggiunto il tecnico.

Il Futuro di Henrikh Mkhitaryan

La questione di Henrikh Mkhitaryan rimane aperta. Il centrocampista, che oggi si trova in panchina, potrebbe disputare la sua ultima partita con la maglia nerazzurra. “Mkhitaryan è un giocatore che significa molto per il suo professionismo, la sua concentrazione e l’atteggiamento che possiede. Non è facile per i giocatori con contratti in scadenza”, ha commentato Chivu, evidenziando le sfide che Mkhitaryan e i suoi compagni di squadra affrontano mentre si avvicinano al mercato estivo.

Il mister ha confermato che non ci sono ancora stati confronti ufficiali tra il giocatore e il club riguardo al suo futuro, ma ci sarà l’opportunità di discuterne nei prossimi giorni. Che si tratti di una nuova offerta, di un tempo di recupero o di una nuova avventura, l’Inter si sta preparando per qualsiasi scenario.

La partita tra Inter e Bologna si preannuncia quindi come un momento cruciale non solo per chiudere la stagione, ma anche per riflettere su ciò che verrà. I tifosi nerazzurri possono restare aggiornati in tempo reale sul nostro Liveblog, dove seguiranno anche gli sviluppi di Lazio-Pisa durante la giornata.

Christian Chivu è consapevole dell’importanza di mantenere alta la motivazione e il morale dei suoi giocatori, in attesa di affrontare nuove avventure. Con il Mondiale alle porte e i giocatori chiave pronti a rappresentare l’Inter sulla scena internazionale, la squadra punta a creare una continuità di risultati anche nelle stagioni a venire.

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