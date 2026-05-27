Il Mattino: “Lo scatta Italiano”

Il Napoli stringe i tempi per il dopo Conte e la corsa alla panchina azzurra sembra ormai ridotta a due nomi: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Come racconta Il Mattino, il tecnico del Bologna appare oggi il favorito, ma il presidente Aurelio De Laurentiis continua a riflettere senza escludere definitivamente l’ex allenatore di Juventus e Milan.

Nel lungo retroscena pubblicato da Il Mattino, emerge come Vincenzo Italiano abbia vissuto la giornata romana con la consapevolezza di trovarsi davanti all’occasione più importante della propria carriera. Il tecnico sarebbe stato convocato all’improvviso nella Capitale lunedì pomeriggio mentre si trovava a Bologna e avrebbe immediatamente accettato di incontrare De Laurentiis. Napoli, per lui, rappresenta un obiettivo inseguito fin dai tempi dello Spezia e dalla famosa vittoria al Maradona del gennaio 2021.

Secondo Il Mattino, il Napoli considera Italiano la prima scelta per aprire il nuovo ciclo tecnico. L’incontro romano, pur mantenuto nel massimo riserbo, avrebbe prodotto una prima bozza d’intesa: contratto biennale da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus, con opzione per un terzo anno. Presenti al summit anche Giovanni Manna, Andrea Chiavelli, Maurizio Iorio e Antonio Sinicropi, segnale evidente di quanto il club consideri avanzata la trattativa.

Il Mattino sottolinea però che nulla è ancora definitivamente chiuso. Italiano deve prima liberarsi dal Bologna, club con cui ha ancora un anno di contratto e che avrebbe già informato dell’avvio dei dialoghi con il Napoli. Il tecnico incontrerà i dirigenti rossoblù nelle prossime ore per chiedere ufficialmente di essere lasciato partire. I buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare la separazione.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis continua comunque a mantenere aperta anche la pista che porta a Massimiliano Allegri. Il Mattino racconta che il presidente azzurro avrebbe già raggiunto una sorta di accordo di massima anche con il tecnico livornese e con il suo agente Giovanni Branchini: due anni di contratto da circa 5 milioni di euro a stagione. Allegri, però, deve ancora definire la propria uscita dal Milan.

La riflessione del Napoli resta quindi profondissima perché Italiano e Allegri rappresentano due mondi completamente differenti. Da una parte il calcio offensivo, moderno e dinamico dell’attuale allenatore del Bologna; dall’altra l’esperienza, la gestione e il pragmatismo vincente di Allegri, sei volte campione d’Italia in carriera.

Secondo Il Mattino, De Laurentiis avrebbe spiegato a entrambi che il prossimo mercato sarà più sostenibile rispetto all’era Conte. Nessun investimento folle, ma innesti mirati per mantenere il Napoli competitivo sia in Serie A sia in Champions League. Una linea che né Italiano né Allegri sembrano aver contestato.

Il quotidiano evidenzia inoltre come Allegri resti intrigato dall’idea di raccogliere ancora una volta l’eredità di Conte, proprio come avvenuto anni fa alla Juventus. Ma oggi, la sensazione è che Italiano abbia guadagnato terreno grazie alla sua capacità di valorizzare i giovani, al gioco espresso con Bologna e Fiorentina e al percorso europeo costruito negli ultimi anni.

Il Mattino conclude però con un avvertimento chiaro: con De Laurentiis nulla può essere dato per scontato. Il presidente vuole chiudere rapidamente il capitolo Conte e annunciare il nuovo allenatore entro pochi giorni, ma continua a valutare ogni dettaglio prima della decisione definitiva. Tutto porta verso Italiano, ma il colpo di scena resta sempre possibile.