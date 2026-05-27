27 Maggio 2026

Repubblica: “Napoli tra Italiano e la maxi offerta Usa: De Laurentiis accelera sul futuro”

redazione 27 Maggio 2026
Napoli, occhi sul mercato di gennaio: spuntano due nomi e uno svincolato

Aurelio De Laurentiis continua a muoversi su due fronti paralleli: la scelta del nuovo allenatore e la possibile cessione del Napoli agli investitori americani. È questo il quadro delineato da Repubblica Napoli, che racconta un presidente sempre più impegnato a costruire il futuro del club senza lasciarsi distrarre dalla trattativa milionaria proveniente dagli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, il nome che nelle ultime ore avrebbe guadagnato terreno per la successione ad Antonio Conte è quello di Vincenzo Italiano. Dopo i contatti diretti avvenuti a Roma, il tecnico del Bologna sarebbe balzato in pole position davanti a Massimiliano Allegri, attualmente libero dopo la separazione dal Milan. Una scelta che rifletterebbe anche il nuovo orientamento strategico del Napoli, intenzionato ad aprire un ciclo più sostenibile dal punto di vista economico e tecnico.

Repubblica Napoli evidenzia infatti come Allegri venga considerato il profilo perfetto per esperienza, carisma e prestigio nell’anno del Centenario, ma meno compatibile con una politica di mercato orientata all’austerity e alla valorizzazione progressiva della rosa. Italiano, invece, piace per filosofia di gioco, prospettiva e capacità di lavorare con sistemi offensivi come il 4-3-3.

Nel focus pubblicato da Repubblica Napoli, viene raccontato che Vincenzo Italiano sarebbe stato avvistato nella capitale insieme ai suoi agenti. Nessun incontro ufficiale, anche perché il tecnico resta sotto contratto con il Bologna, ma De Laurentiis avrebbe voluto anticipare i tempi per capire disponibilità e margini della trattativa. Sul tavolo ci sarebbe già una proposta biennale con opzione fino al 2029, con le parti vicine anche dal punto di vista economico.

Persa definitivamente la pista Maurizio Sarri, corteggiato per settimane senza successo, il Napoli sembra dunque intenzionato a puntare su un allenatore emergente ma già consolidato ad alti livelli europei. Repubblica Napoli sottolinea come Italiano venga considerato il profilo ideale per dare continuità tecnica e identitaria al progetto azzurro dopo il biennio targato Conte.

Ma sul tavolo di De Laurentiis resta soprattutto la questione societaria. La trattativa con gli investitori americani continua infatti a rappresentare uno dei temi più importanti per il futuro del club. Repubblica Napoli conferma che l’offerta arrivata dagli Stati Uniti ha raggiunto quota 2,2 miliardi di euro, cifra che potrebbe trasformare l’operazione nella cessione più clamorosa della storia del calcio italiano.

Gli investitori guidati da Underdog Global Partners e sostenuti da Ariel Investments non avrebbero però alcuna intenzione di mollare. Attraverso messaggi social e dichiarazioni pubbliche, il gruppo americano continua a manifestare entusiasmo per il progetto Napoli e per le potenzialità della città. Repubblica Napoli racconta anche della recente visita in città di Matt Rizzetta, Joseph Greco, Jason Wright e Rebecca Curran Elkins, immortalati direttamente sul prato del Maradona.

Il progetto americano andrebbe oltre il semplice calcio: polisportiva, infrastrutture, restyling del Maradona e sviluppo del territorio sono elementi centrali della proposta. Ma, come sottolinea ancora Repubblica Napoli, De Laurentiis continua a frenare perché vuole essere sicuro di lasciare il club “in mani sicure”.

«Il problema non sono i soldi, ma il cuore», avrebbe ribadito il presidente. Una frase che sintetizza perfettamente il momento vissuto dal Napoli: sospeso tra una nuova guida tecnica, la possibile rivoluzione societaria e la necessità di proteggere l’identità costruita in oltre vent’anni di gestione De Laurentiis.

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