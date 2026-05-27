Sicurezza e controllo rifiuti nella Terra dei Fuochi: un nuovo protocollo per la tutela ambientale.

Intesa tra Prefetture, Albo Gestori e forze dell’ordine contro traffici e roghi illegali

Martedì 26 maggio 2026, Napoli. Domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 10, si svolgerà la firma di un importante protocollo d’intesa presso la Camera di Commercio di Napoli, situata in piazza Bovio. Questa iniziativa è finalizzata a rafforzare la sicurezza e la legalità nella gestione dei rifiuti e nell’ambito ambientale.

Obiettivi del protocollo d’intesa

Il protocollo di intesa ha come obiettivo principale quello di fornire alle forze di polizia e all’Esercito, coinvolti nell’operazione “Strade Sicure”, un accesso privilegiato al patrimonio informativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Questa iniziativa si propone di intensificare i controlli e contrastare attività illecite, come lo smaltimento non autorizzato di rifiuti, traffici illeciti e roghi nella famosa area della Terra dei Fuochi.

L’importanza di questa intesa si fa urgente in un territorio che continua a essere un punto cruciale nella lotta contro l’illegalità ambientale, dove la criminalità organizzata si manifesta attraverso attività nocive per la salute e l’ambiente. Il protocollo rappresenta dunque un passo significativo verso il potenziamento delle operazioni di monitoraggio e controllo.

I firmatari dell’accordo

Il protocollo sarà sottoscritto da un’ampia rappresentanza istituzionale, che include il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la Sezione Regionale Campania dell’Albo, la Camera di Commercio di Napoli e il Prefetto di Napoli, il quale rappresenterà tutte le Prefetture della regione Campania. Sarà presente anche il Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati nella Terra dei Fuochi, nonché l’incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania.

Alla cerimonia di firma parteciperanno figure di spicco come il presidente della Camera di Commercio di Napoli e della Sezione regionale Campania dell’Albo Gestori Ambientali, Ciro Fiola, e il prefetto Michele Di Bari. Inoltre, prenderanno parte il presidente del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, Daniele Gizzi, il commissario unico Giuseppe Vadalà e l’incaricato del Ministero dell’Interno, Ciro Silvestro.

Questa intesa si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo ambientale, un processo essenziale per preservare la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente. Il protocollo dimostra l’impegno collettivo di più attori istituzionali nel far fronte a una problematica che ha radici profonde e necessita di un intervento coordinato.

Grazie all’accesso alle informazioni dell’Albo nazionale, le forze dell’ordine possono operare in modo più efficace, migliorando così la tracciabilità dei rifiuti e aumentandone la responsabilità. Il protocollo mette in evidenza l’importanza della cooperazione tra istituzioni e autorità locali, ma anche la necessità di formare il personale sulle nuove procedure e sugli strumenti a disposizione. Questo supporta un approccio integrato alla gestione dei rifiuti, fondamentale per combattere attivamente l’illegalità nel settore.

In questo contesto, è cruciale il ruolo dei cittadini, che possono contribuire segnalando comportamenti sospetti e collaborando con le autorità locali. La sensibilizzazione della popolazione è un elemento chiave per costruire una cultura della legalità e della responsabilità ambientale, che deve iniziare dalle scuole e coinvolgere tutte le fasce della società.

Questa iniziativa segna un passo avanti importante, non solo sul piano operativo, ma anche per instillare fiducia tra i cittadini nei confronti delle istituzioni. L’impegno nel contrasto all’illegalità ambientale è in crescita, sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio.

Il protocollo d’intesa, se implementato correttamente, potrebbe dunque rappresentare un modello replicabile in altre regioni italiane, affrontando il problema dei rifiuti e contribuendo a preservare la salute delle comunità e dell’ambiente. Gli attori coinvolti si impegnano a lavorare in sinergia per rendere il territorio più sicuro e sostenibile.

Fonti: Ministero dell’Interno, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Camera di Commercio di Napoli.

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