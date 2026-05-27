Corriere dello Sport: “Lukaku spiazza tutti: ‘Sono felice al Napoli, il mio amore resta intatto'”

Romelu Lukaku cambia improvvisamente gli scenari del mercato del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha lanciato segnali chiarissimi sul proprio futuro, allontanando le voci che nelle ultime settimane lasciavano immaginare una possibile separazione anticipata dal club azzurro.

Nel focus firmato da Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport evidenzia come Big Rom abbia parlato prima ai microfoni di RTBF e poi a Monte Carlo durante un evento della P&P Sport Management, sorprendendo tutti con dichiarazioni che sembrano confermare la volontà di restare a Napoli. «Mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli e sono molto contento di dove mi trovo», ha spiegato Lukaku, prendendo completamente in contropiede il mercato.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, fino a pochi giorni fa sembrava ormai inevitabile un addio dell’attaccante, soprattutto dopo la separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Lukaku, però, ha voluto chiarire anche il rapporto con il suo mentore: «Ho chiesto scusa a Conte, ci siamo parlati e lui ha capito la mia situazione. È tutto come prima: lo ringrazierò sempre, ha fatto di me il calciatore che sono oggi».

Il Corriere dello Sport racconta inoltre come Lukaku sia attualmente concentrato sulla preparazione del prossimo Mondiale con il Belgio. Il ct Garcia ha convocato sia lui sia Kevin De Bruyne, altro grande protagonista della stagione azzurra. Fabio Mandarini ricorda che i due campioni belgi hanno avuto pochissimo tempo per giocare insieme al Napoli a causa dei rispettivi infortuni, condividendo appena sei minuti nella sfida contro il Torino.

La stagione di Lukaku è stata infatti fortemente condizionata dal grave infortunio al retto femorale sinistro subito nell’agosto 2025. Fabio Mandarini sottolinea sul Corriere dello Sport che l’attaccante ha raccolto soltanto 64 minuti e un gol durante l’annata, mentre anche De Bruyne è stato costretto a fermarsi per una lesione muscolare che ha richiesto un intervento chirurgico.

Grande attenzione anche alle parole di Lukaku sulla gestione del proprio recupero fisico. Il Corriere dello Sport ricorda che il centravanti era finito al centro delle polemiche dopo aver deciso di non seguire la tournée americana del Belgio, preferendo restare ad allenarsi ad Anversa. Una scelta che aveva generato tensioni anche con il Napoli e portato a una multa disciplinare.

Fabio Mandarini racconta però sul Corriere dello Sport che la situazione è stata successivamente ricomposta grazie a un accordo tra il club azzurro e la federazione belga. Lukaku ha spiegato così la propria scelta: «Non sono andato in Belgio in vacanza, volevo solo tornare il più rapidamente possibile alla mia versione migliore».

Infine, il messaggio più importante rivolto direttamente al Napoli e ai tifosi azzurri: «Va tutto bene e credo che si capisca il motivo per cui ho agito in quel modo. Il mio amore per il club resta intatto». Parole che, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, cambiano improvvisamente le prospettive sul futuro di Big Rom in azzurro.