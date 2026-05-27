Corriere dello Sport: “Napoli, Italiano sorpassa Allegri: il casting entra nella fase decisiva”

Il Napoli accelera nella scelta del nuovo allenatore e nelle ultime ore Vincenzo Italiano avrebbe effettuato il sorpasso su Massimiliano Allegri. È questa la situazione raccontata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dove viene descritto un casting ormai entrato nella sua fase più calda dopo l’addio di Antonio Conte.

Nel retroscena firmato da Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport spiega come la corsa alla panchina azzurra sia iniziata già da oltre un mese, cioè dal momento in cui Aurelio De Laurentiis ha compreso la volontà di Conte di interrompere il rapporto con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Da allora il presidente ha iniziato una lunga serie di valutazioni che ora sembrano avvicinarsi alla conclusione.

La giornata di ieri, secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è stata particolarmente significativa. A Roma si sarebbe infatti svolto un incontro tra il Napoli e Diego Nappi e Francesco Caliandro, agenti di Vincenzo Italiano. Un summit definito positivo, tanto da far emergere la sensazione di un momentaneo vantaggio dell’attuale allenatore del Bologna rispetto ad Allegri.

Il Corriere dello Sport sottolinea però come Italiano non sia ancora libero contrattualmente, avendo un altro anno di accordo con il Bologna. Domani è previsto un confronto con il club di Joey Saputo per fare il punto sul futuro. Una situazione differente rispetto a quella di Allegri, ufficialmente separato dal Milan dopo la rivoluzione societaria avviata da Gerry Cardinale.

Fabio Mandarini ricorda sul Corriere dello Sport che il Napoli aveva già avviato contatti concreti anche con Allegri e con il suo agente Giovanni Branchini, arrivando persino a una bozza d’intesa per un contratto biennale. Il duello resta quindi apertissimo tra due tecnici da tempo molto apprezzati da De Laurentiis.

Nel frattempo Allegri si è preso qualche giorno di pausa dopo la fine dell’esperienza al Milan. Fabio Mandarini racconta sul Corriere dello Sport che il tecnico sarà presente a Pescara alla prima edizione del “Premio Giovanni Galeone”, evento dedicato allo storico allenatore scomparso nel novembre 2025 e figura fondamentale nella formazione calcistica dello stesso Allegri.

Il legame tra Allegri e Napoli, inoltre, affonda le radici nel passato. Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, fu proprio Giovanni Galeone a portare Max in azzurro nel dicembre 1997, in uno dei momenti più difficili della storia del club partenopeo.

Adesso però il Napoli guarda soprattutto avanti. Fabio Mandarini evidenzia sul Corriere dello Sport quanto sia delicata la scelta del nuovo allenatore: il club arriva da due stagioni straordinarie, culminate con uno scudetto e una Supercoppa italiana, e si prepara ad affrontare l’anno del Centenario con una rosa ancora competitiva e ambiziosa.

Per questo motivo, conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, De Laurentiis vuole evitare qualsiasi errore e scegliere il profilo migliore per guidare il Napoli del futuro. Italiano oggi appare leggermente avanti, ma la corsa con Allegri è ancora apertissima.