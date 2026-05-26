Pozzuoli: grande operazione contro officine abusive e traffico di rifiuti nel territorio.

**Operazione Interforze nell’ambito del protocollo “Terra dei Fuochi”**

Pozzuoli, un comune colpito da problematiche legate allo smaltimento illecito di rifiuti, ha visto un’importante operazione interforze grazie alla sinergia tra Polizia Municipale e Esercito Italiano. Quest’iniziativa è parte integrante del protocollo “Terra dei Fuochi” e dell’operazione “Strade Sicure”.

Un’Operazione Mirata contro l’Abusivismo

Negli ultimi giorni, un maxi-intervento ha colpito al cuore del sistema illegale di smaltimento dei rifiuti. Sotto la direzione del Comandante Fabio Felice De Silva, la Polizia Municipale di Pozzuoli ha collaborato con il Raggruppamento Campania dell’Esercito, guidato dal Colonnello Andrea Crivellotto. L’operazione ha portato alla denuncia di tre persone, con sequestro di macchinari, veicoli e aree di stoccaggio abusivo.

Nel corso dell’operazione, diverse irregolarità sono state evidenziate, segnalando una situazione di illegalità preoccupante. Gli agenti hanno effettuato controlli puntuali che hanno rivelato un quadro critico della gestione dei rifiuti nelle attività commerciali e nei trasporti sul territorio. Un forte messaggio di tolleranza zero è stato inviato ai trasgressori, rimarcando l’importanza della legalità e della salute pubblica.

Controlli Amministrativi e Ambientali a Monterusciello

Il primo intervento ha avuto luogo a Monterusciello, dove è stata sequestrata un’officina abusiva. Durante un controllo amministrativo-ambientale, gli agenti hanno scoperto gravi violazioni nella gestione dei rifiuti pericolosi. Il titolare, un uomo di 56 anni identificato come R.L., è stato denunciato per mancanza di documentazione e registri obbligatori relativi alla gestione dei rifiuti. Tra i materiali sequestrati vi erano un macchinario lavapezzi e un contenitore di 15 batterie esauste, classificate come rifiuti speciali pericolosi. Oltre al sequestro, sono state inflitte pesanti sanzioni per violazioni delle normative ambientali.

Questa azione dimostra l’importanza dei controlli preventivi e della vigilanza costante sulle attività suscettibili di contribuire al degrado ambientale. La presenza di ufficiali formati e equipaggiati per gestire queste situazioni risulta fondamentale per la salvaguardia del territorio.

Contrastare i Trasporti Illeciti di Rifiuti

Il secondo intervento ha riguardato il contrasto dei cosiddetti “trasporti fantasma”. Al confine tra Pozzuoli e Napoli, una pattuglia ha intercettato un Fiat Doblò carico di materiali vari, tra cui metalli e scarti edili. Il guida del veicolo, un 41enne napoletano noto come R.V., è stato denunciato per gestione e trasporto illecito di rifiuti. Si scopre che l’uomo non aveva mai conseguito una patente di guida e il veicolo risultava privo di assicurazione e revisione. Il mezzo è stato quindi sequestrato.

Questo intervento evidenzia l’urgenza di controlli più severi sul trasporto dei rifiuti, poiché questi sono spesso veicoli usati per attività illecite che causano danni all’ambiente e alla salute dei cittadini.

Discariche Abusive e Responsabilità Legali

La terza fase del blitz si è concentrata su un’area di stoccaggio abusiva. Gli agenti hanno sequestrato una zona di circa 15 metri quadrati utilizzata come discarica a cielo aperto, situata su un terreno di una nota società locale. Questo sito era privo di recinzioni o sistemi di sorveglianza, favorendo sversamenti illeciti da parte di individui non identificati. La Polizia Giudiziaria ha già avviato un’indagine sulla società proprietaria per valutare le responsabilità legate alla custodia del luogo.

Questi eventi dimostrano come la cooperazione tra le varie forze dell’ordine e le autorità locali sia cruciale per affrontare il problema delle ecomafie e per preservare il decoro urbano. L’impegno del Comune in questo tipo di operazioni è fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e prevenire situazioni di degrado ambientale.

Il Comando della Polizia Municipale di Pozzuoli ha lanciato un chiaro messaggio: l’impegno contro l’illegalità proseguirà con controlli intensificati, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per proteggere la salute pubblica e combattere le ecomafie. La comunità può contribuire segnalando eventuali situazioni sospette, rendendo così Pozzuoli un comune più sicuro e sostenibile.

Per ulteriori informazioni, consultare i comunicati ufficiali delle autorità locali e l’operato del protocollo “Terra dei Fuochi”.

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