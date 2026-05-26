26 Maggio 2026

Zverev chiarisce la controversia che ha quasi ostacolato il suo percorso al Roland Garros.

redazione 26 Maggio 2026
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Alexander Zverev inizia bene il suo cammino al Roland Garros 2026

Alexander Zverev ha avviato la sua avventura al Roland Garros 2026 con una prestazione convincente, proseguendo così la sua ricerca del primo titolo del Grande Slam. Il tennista tedesco ha affrontato il francese Benjamin Bonzi, superandolo in un incontro senza troppe difficoltà con un punteggio finale di 6-3, 6-4, 6-2.

La sua prossima sfida sarà contro Tomas Machac, un avversario ben noto per Zverev, che lo ha già sconfitto in un precedente incontro a livello di tour. Le aspettative sono alte, e il tennista è pronto per affrontare il suo prossimo avversario con determinazione.

Le dichiarazioni di Zverev su Sinner e Alcaraz

Prima dell’inizio del torneo, Zverev ha condiviso le sue opinioni su chi attualmente domini il tennis maschile. La sua affermazione secondo cui crede di poter competere ad alto livello è stata interpretata da molti come un tentativo di porsi sullo stesso piano di giovani stelle come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, con conseguenti critiche.

Nell’intervista a ‘MacZone’ con John e Patrick McEnroe, Zverev è stato chiesto se nutra possibilità di battere Sinner a Parigi. Ha risposto: “Non è un segreto che Jannik stia giocando il miglior tennis. Ma credo fermamente di poterlo battere. Anche se ho perso facilmente a Monaco e a Madrid, non ho giocato bene in quelle partite”.

Il tennista ha notato come, se riuscisse a esprimere il suo miglior gioco, come dimostrato contro Alcaraz all’Australian Open, avrebbe buone possibilità di vincere. Ha chiarito che non si paragona ai top player come Alcaraz e Novak Djokovic, ma ribadisce che la sua posizione attuale nel ranking lo spinge a credere nelle proprie capacità.

Riflessioni sulla sconfitta contro Alcaraz

Zverev ha anche riflettuto sulla sua recente sconfitta contro Carlos Alcaraz all’Australian Open, dove è riuscito a spingere il campione fino al quinto set. Ha dichiarato: “Ho giocato bene e stavo seguendo il piano di gioco dell’anno: essere più aggressivo e costringere gli altri a difendere”. Ha riconosciuto le qualità di Alcaraz, ma ha anche sottolineato che non ha perso per mancanza di determinazione. La partita è stata intensa e ha richiesto un grande sforzo fisico da parte sua.

In merito a scelte tattiche durante il match, Zverev ha detto: “Anche se ero sotto pressione, sapevo che potevo essere dominante al servizio. Ho sfruttato le occasioni che ho avuto e non ho perso perché non ho tentato. Ho dato il massimo e ho perso una partita difficile, che può succedere”.

Guardando avanti, Zverev è fiducioso di essere in una posizione migliore rispetto agli ultimi incontri con Sinner. La prossima sfida a Parigi potrebbe rivelarsi cruciale per la sua carriera e la sua ambizione di vincere un Grande Slam. Il tedesco continuerà a combattere e a cercare di dimostrare il proprio valore nel circuito, a partire dalla prossima sfida contro Machac.

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Le parole di Zverev evidenziano non solo la sua determinazione, ma anche il rispetto per i suoi avversari. Gli appassionati di tennis si preparano quindi a seguire le sue prossime partite con grande attenzione, in attesa di vedere come evolverà il suo percorso al Roland Garros.

Leggi di più su come le competizioni e le rivalità nel tennis stiano evolvendo, con focus sui principali protagonisti del circuito maschile e femminile nei prossimi tornei.

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