27 Maggio 2026

Italiano convince il Napoli: preparazione atletica e progetto tecnico spingono il sorpasso su Allegri

redazione 27 Maggio 2026
Corbo: "Venerdi tutti tifavano Juve ora invece danno consigli al Napoli. Quanta ipocrisia nel calcio"

Vincenzo Italiano guadagna terreno nella corsa alla panchina del Napoli non soltanto per idee tattiche e stile di gioco, ma soprattutto per il progetto tecnico complessivo che potrebbe accompagnare il nuovo ciclo azzurro. È questa la chiave dell’analisi proposta da Repubblica Napoli, che racconta come il tecnico del Bologna stia convincendo Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna anche sotto il profilo organizzativo e atletico.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, il club azzurro sarebbe intenzionato a voltare pagina rispetto alla gestione di Antonio Conte, evitando una rivoluzione totale della rosa e puntando invece sul recupero e sulla valorizzazione dei giocatori già presenti in organico. Una strategia che si sposerebbe perfettamente con la filosofia di Vincenzo Italiano, abituato a lavorare attraverso rotazioni continue, intensità e gestione fisica attenta del gruppo.

Nel focus di Repubblica Napoli emerge infatti il peso crescente della componente atletica nelle valutazioni del Napoli. I quaranta infortuni registrati nell’ultima stagione vengono considerati un dato troppo pesante per essere ignorato e il club starebbe analizzando con attenzione metodologie e modelli di lavoro differenti rispetto al recente passato.

In questo senso assume particolare rilievo la figura di Piero Campo, preparatore atletico siciliano che segue Italiano da anni nelle esperienze di Trapani, Spezia, Fiorentina e Bologna. Repubblica Napoli evidenzia come il suo metodo venga considerato innovativo per la gestione dei carichi di lavoro, l’attenzione ai recuperi e la prevenzione delle ricadute muscolari.

Lo studio realizzato nel 2015 all’Università di Firenze sul recupero funzionale dei calciatori dopo i traumi rappresenterebbe uno dei motivi dell’interesse del Napoli verso il suo approccio. Accelerazioni, cambi di ritmo, controllo dell’intensità e gestione della fatica sono aspetti che il club vuole rimettere al centro dopo una stagione segnata da continui problemi fisici.

Repubblica Napoli mette a confronto anche i diversi modelli atletici legati ai candidati per la panchina. Simone Fattelli, storico preparatore di Massimiliano Allegri dai tempi di Cagliari, Milan e Juventus, rappresenta una scuola differente rispetto a quella di Italiano. Sullo sfondo resta anche il ricordo del lavoro impostato da Giampiero Ventrone e successivamente portato avanti nello staff di Conte da Costantino Coratti.

Il quotidiano ricorda inoltre le polemiche nate attorno agli allenamenti molto intensi svolti ad aprile, pochi giorni prima della sconfitta contro la Lazio al Maradona, seguita però dal netto 4-0 alla Cremonese. Un’alternanza che avrebbe spinto De Laurentiis a rileggere attentamente tutta la gestione fisica della stagione prima di scegliere il nuovo allenatore.

Ma il futuro del Napoli non passa soltanto dalla panchina. Repubblica Napoli torna anche sul tema della possibile cessione societaria agli investitori americani e sul progetto infrastrutturale legato al nuovo stadio. L’ipotesi di costruire un nuovo impianto a Vigliena viene considerata molto complicata a causa degli elevati costi di bonifica e realizzazione, motivo per cui resta forte la pista del restyling del Maradona.

Infine, Repubblica Napoli paragona la situazione azzurra al modello Atalanta, ricordando l’ingresso nel 2022 di Stephen Pagliuca nella società bergamasca accanto alla famiglia Percassi. Una soluzione che potrebbe ispirare anche De Laurentiis, consentendogli eventualmente di restare ancora centrale nella gestione del Napoli pur aprendosi a nuovi investitori.

Il presidente, conclude Repubblica Napoli, continua a essere combattuto tra cuore e business. Ma una cosa appare chiara: nessuno conosce il Napoli meglio di Aurelio De Laurentiis e ogni scelta sul futuro passerà inevitabilmente dalla sua visione.

Altro

Juventus-Napoli: la battuta infelice di Allegri sull’ambiente partenopeo

Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri e Italiano restano in corsa: nuovi contatti nelle ultime ore”

redazione 27 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-27 095719

Il Mattino: “Lo scatta Italiano”

redazione 27 Maggio 2026
Napoli-Italiano spunta una data, la Fiorentina non si oppone

Gazzetta dello Sport: “Italiano-Napoli, il sorpasso è servito: incontro segreto con De Laurentiis”

redazione 27 Maggio 2026
Ugolini: “Un calciatore del Napoli mi ha raccontato della differenza tra Garcia e Spalletti”

Sky Sport: “Napoli, primi incontri per Italiano: Allegri resta in corsa”

redazione 26 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-26 101943

Il Mattino: “I gol giovani per il Napoli”

redazione 26 Maggio 2026
La foto della Lega di Serie A su Allegri scatena la furia dei tifosi

Gazzetta dello Sport: “Napoli, non solo Max”

redazione 26 Maggio 2026
Falso in bilancio, De Laurentiis non ha paura: Parla l'avvocato del Napoli

Repubblica: “Il bivio di De Laurentiis, lavora al nuovo Napoli. Ma ne valuta la vendita”

redazione 26 Maggio 2026
Screenshot 2026-05-25 151217

Chiariello attacca Conte: “Ha detto tutto e il contrario di tutto”

redazione 25 Maggio 2026
Max-Allegri-hmm.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri sempre più vicino: De Laurentiis accelera per il dopo Conte”

redazione 25 Maggio 2026
inzaghi(1)(1)

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il retroscena. Inzaghi ha detto no”

redazione 23 Maggio 2026
Scudetto Napoli, Manfredi: "Sarà festa popolare. Sulla pace tra De Laurentiis e gli ultras..."

Repubblica Napoli: “Stadio Maradona, corsa contro il tempo per Euro 2032: servono 200 milioni”

redazione 23 Maggio 2026
Vincenzo-Italiano-worried.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, cresce Italiano: Sarri verso l’Atalanta, Allegri resta complicato”

redazione 22 Maggio 2026

Ultimissime

news428610.jpg

Piscina riabilitativa chiusa: assente il bagnino rallenta il servizio per i cittadini.

Anna Gaia Cavallo 27 Maggio 2026
GettyImages-1323890048-scaled.jpg

Cam Norrie svela la sorprendente scommessa nel nuovo coaching di Jack Draper.

redazione 27 Maggio 2026

Sfida cliente: aumentare le vendite online con strategie innovative e coinvolgenti.

redazione 27 Maggio 2026
Nicoletta-Romano.jpg

Casalnuovo: candidata a sindaco denuncia motorini e stese davanti ai seggi elettorali.

Anna Gaia Cavallo 27 Maggio 2026
Juventus-Napoli: la battuta infelice di Allegri sull’ambiente partenopeo

Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri e Italiano restano in corsa: nuovi contatti nelle ultime ore”

redazione 27 Maggio 2026