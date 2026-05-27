Gazzetta dello Sport: “Italiano-Napoli, il sorpasso è servito: incontro segreto con De Laurentiis”

Vincenzo Italiano vede il Napoli sempre più da vicino. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il blitz andato in scena a Roma tra il tecnico del Bologna e Aurelio De Laurentiis ha cambiato improvvisamente gli equilibri nella corsa alla panchina azzurra. Quello che doveva restare un incontro riservato si è trasformato rapidamente nel centro del domino allenatori della prossima Serie A.

Nel retroscena firmato dalla Gazzetta dello Sport, emerge come Italiano fosse ormai da anni uno dei grandi pallini del presidente azzurro. Un interesse mai realmente nascosto e che oggi sembra finalmente vicino a concretizzarsi. Il tecnico rossoblù avrebbe infatti superato Massimiliano Allegri nelle gerarchie del Napoli, diventando il candidato principale per raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte.

La Gazzetta dello Sport sottolinea però come alcuni passaggi siano ancora necessari prima della fumata bianca definitiva. Italiano dovrà infatti incontrare il Bologna nelle prossime ore per discutere del proprio futuro. Il club emiliano era convinto di proseguire insieme e non avrebbe gradito particolarmente l’incontro romano tra il tecnico e De Laurentiis.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, Italiano sarebbe pronto a presentare le proprie dimissioni per liberarsi dal contratto con il Bologna e aprire definitivamente la strada all’accordo con il Napoli. Un’accelerazione importante che avrebbe definitivamente raffreddato la candidatura di Allegri.

Il quotidiano evidenzia anche un dettaglio simbolico: Italiano non sarebbe passato dalla sede della FilmAuro a Piazza Venezia, ma direttamente a casa De Laurentiis. Un particolare che per la Gazzetta dello Sport racconta molto delle intenzioni reciproche. Non un semplice incontro conoscitivo, ma un vero confronto sul progetto tecnico, sul futuro e sulle ambizioni del nuovo Napoli.

All’appuntamento romano, Vincenzo Italiano si sarebbe presentato insieme al suo agente storico e al proprio avvocato, segnale di una trattativa affrontata con idee molto chiare da entrambe le parti. La Gazzetta dello Sport rivela che sul tavolo ci sarebbe già una proposta triennale da circa tre milioni di euro a stagione più bonus, cifre molto vicine all’attuale contratto dell’allenatore a Bologna.

Più ancora dell’aspetto economico, però, Italiano avrebbe voluto approfondire la visione del Napoli per i prossimi anni. Il club azzurro punta infatti a restare stabilmente competitivo in Champions League e in Serie A, pur senza ripetere gli investimenti pesantissimi del biennio targato Conte. Una filosofia che sembrerebbe convincere pienamente il tecnico.

La Gazzetta dello Sport evidenzia inoltre come Italiano venga considerato perfetto per valorizzare una rosa già molto competitiva. Il suo calcio offensivo, la capacità di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori e il lavoro svolto negli ultimi anni tra Spezia, Fiorentina e Bologna rappresentano elementi molto apprezzati da De Laurentiis e Giovanni Manna.

Nel frattempo la pista Allegri sembra essersi raffreddata quasi definitivamente. Il finale di stagione del Milan e alcune perplessità dell’ambiente napoletano avrebbero spinto il presidente azzurro a cambiare strategia proprio nelle ultime ore.

Infine, la Gazzetta dello Sport racconta anche del segnale lanciato da Romelu Lukaku, che avrebbe fatto sapere di voler restare a Napoli. Un elemento che potrebbe favorire ulteriormente il lavoro di Italiano, già pronto a studiare una rosa che presto potrebbe diventare ufficialmente la sua.