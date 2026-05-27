Il Mattino: “Napoli, Zeballos si avvicina: Vergara fa gola in Europa, Lukaku verso l’addio”

Il mercato del Napoli entra sempre più nel vivo tra possibili nuovi arrivi, giovani talenti da blindare e big destinati a cambiare strada. Come racconta Il Mattino, il club azzurro continua a muoversi su più fronti per costruire la squadra del futuro in attesa della scelta definitiva del nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei nomi più caldi resta quello di Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo argentino classe 2002 del Boca Juniors sarebbe ormai da mesi nei radar del Napoli e in Argentina cresce la convinzione che il suo futuro possa essere in Serie A. La trattativa potrebbe entrare nelle ore decisive già dopo la sfida di Libertadores contro l’Universidad Catolica, che rischia di essere una delle ultime partite del talento xeneize con la maglia del Boca.

Il quotidiano sottolinea come il Napoli possa approfittare della situazione contrattuale favorevole del giocatore. Zeballos andrà infatti in scadenza a dicembre e dal primo luglio potrebbe già accordarsi liberamente con un altro club. Proprio questo dettaglio avrebbe abbassato la richiesta economica del Boca Juniors, con il Napoli pronto a chiudere l’operazione tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Ma il mercato azzurro non riguarda soltanto i possibili innesti. Il Mattino dedica ampio spazio anche alla crescita di Antonio Vergara, uno dei giovani più esplosi nell’ultima stagione. Il talento napoletano classe 2003, originario di Frattamaggiore, avrebbe attirato l’interesse di diversi club italiani ed europei dopo le ottime prestazioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Secondo Il Mattino, il Bournemouth avrebbe già inserito Vergara nella propria lista di mercato dopo la qualificazione in Europa League. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Atalanta e Lazio, entrambe affascinate dalle qualità offensive e dalla crescita mostrata dal giovane azzurro negli ultimi mesi.

Il Napoli, però, non avrebbe alcuna intenzione di svendere il proprio talento. Il Mattino evidenzia infatti come la valutazione fissata dal club per Vergara sia di almeno 30 milioni di euro. Un prezzo importante che conferma la fiducia della società nelle potenzialità del giocatore, protagonista anche sui social con un messaggio di ringraziamento ai tifosi per la stagione appena conclusa.

Sul fronte dei big, invece, il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano da Napoli. Le dichiarazioni rilasciate dal centravanti belga hanno fatto discutere: «Ho ancora un anno di contratto con il Napoli e non ho chiesto io la cessione», ha spiegato Big Rom, ribadendo però anche il desiderio di tornare un giorno all’Anderlecht.

Nonostante le parole pubbliche, Il Mattino sottolinea come il nuovo progetto tecnico del Napoli non prevederebbe Lukaku al centro della squadra. L’attaccante, frenato dagli infortuni e da una stagione con pochissimo spazio e un solo gol segnato, sarebbe dunque destinato a cambiare maglia. Il suo agente Federico Pastorello sarebbe già al lavoro per trovare una nuova sistemazione.

Discorso opposto invece per Kevin De Bruyne. Secondo Il Mattino, il fantasista belga è sempre più orientato a restare in azzurro e dopo il Mondiale negli Stati Uniti tornerà a Napoli con l’obiettivo di vivere finalmente una stagione da protagonista assoluto dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato l’ultimo anno.

Il nuovo Napoli, conclude Il Mattino, ripartirà dunque da giovani talenti come Vergara e da campioni esperti come De Bruyne, mentre il mercato continua a ridisegnare profondamente il futuro della squadra azzurra.