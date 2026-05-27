Di Marzio: “Napoli, Spinazzola vicino al rinnovo: accordo fino al 2028”

Il Napoli continua a lavorare sulla programmazione della prossima stagione e tra le priorità della società c’è anche il rinnovo di Leonardo Spinazzola. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro sarebbe ormai ai dettagli finali per prolungare il contratto dell’esterno italiano con un accordo biennale fino al 2028.

Nel punto di mercato firmato da Gianluca Di Marzio, viene sottolineato come il Napoli stia portando avanti parallelamente sia la ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte sia la definizione delle situazioni contrattuali considerate strategiche per il futuro della rosa. Spinazzola rientra pienamente in questo gruppo, grazie al rendimento garantito nell’ultima stagione.

Secondo Gianluca Di Marzio, il classe 1993 ha convinto il Napoli attraverso continuità, esperienza e duttilità tattica. In Serie A ha chiuso la stagione con 32 presenze, 3 gol e 3 assist, confermandosi una pedina importante nello scacchiere azzurro nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il percorso negli ultimi anni.

I numeri complessivi di Spinazzola con il Napoli restano molto significativi. Gianluca Di Marzio ricorda infatti che l’esterno ha totalizzato 72 presenze in azzurro nelle ultime due stagioni, contribuendo alla conquista di uno scudetto e di una Supercoppa con 4 reti e 6 assist complessivi.

Il rinnovo, ormai vicino alla definizione, rappresenta anche un segnale preciso da parte del club: il Napoli vuole mantenere una base esperta e affidabile attorno alla quale costruire il nuovo ciclo tecnico che partirà dopo la separazione da Conte.