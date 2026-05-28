Pellegrinaggio Napoli-Pompei: tappa imperdibile a Torre del Greco, Ercolano e Portici.

Pellegrinaggio da Napoli a Pompei: Tradizione e Spiritualità

Il 30 maggio 2026 sarà una data da segnare per tutti i devoti. Si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio da Napoli a Pompei, organizzato dall’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Napoli. Questo evento spirituale, che richiama ogni anno circa ventimila partecipanti, rappresenta un momento di unione e riflessione per la comunità.

Negli ultimi anni, il pellegrinaggio ha assunto un’importanza sempre maggiore, rappresentando un’occasione per riscoprire la propria fede e vivere un’esperienza di condivisione. Infatti, l’evento si colloca nel mese dedicato alla Vergine Maria, in coincidenza con la visita di Papa Leone XIV, che ha dato inizio a questa tradizione. È il momento perfetto per coinvolgere le famiglie, gli amici e i membri della comunità.

La partenza avverrà alle 12:30 dalla Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, a Napoli, dove si svolgerà una preghiera iniziale e la benedizione dei pellegrini. Questo primo passo segna l’inizio di un cammino spirituale che, attraverso le varie tappe, permetterà di meditare e riflettere.

Il Cammino: Tappe e Orari del Pellegrinaggio

Il percorso del pellegrinaggio prevede varie fermate in parrocchie e santuari, con l’obiettivo di coinvolgere i fedeli lungo tutto il tragitto. Durante il cammino, si uniranno al corteo pellegrini provenienti da diverse località, tra cui Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, creando un corteo luminoso di fede e spiritualità.

L’arrivo a Pompei è previsto verso le 20:30, dove nel Piazzale San Giovanni XXIII si reciterà un Rosario meditato. Questo momento di preghiera collettiva è pensato per raccogliere le intenzioni e le speranze di tutti i partecipanti, rendendo la serata ancora più toccante. A seguire, alle 21:30, il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, presiederà la Santa Messa presso lo stesso Piazzale, offrendo una benedizione finale ai pellegrini che hanno affrontato il lungo cammino.

Ecco il programma dettagliato delle tappe e degli orari previsti:

Ore 12:30 – Basilica di S. Maria del Carmine Maggiore, Napoli

– Basilica di S. Maria del Carmine Maggiore, Napoli Ore 13:30 – Parrocchia San Giovanni Battista, Napoli

– Parrocchia San Giovanni Battista, Napoli Ore 14:30 – Santuario di S. Maria della Natività e S. Ciro, Portici

– Santuario di S. Maria della Natività e S. Ciro, Portici Ore 15:30 – Parrocchia Santa Maria della Consolazione, Ercolano

– Parrocchia Santa Maria della Consolazione, Ercolano Ore 17:00 – Basilica Santa Croce, Torre del Greco

– Basilica Santa Croce, Torre del Greco Ore 18:00 – Santuario Santa Maria Buon Consiglio, Torre del Greco

– Santuario Santa Maria Buon Consiglio, Torre del Greco Ore 19:00 – Parrocchia dello Spirito Santo, Torre Annunziata

– Parrocchia dello Spirito Santo, Torre Annunziata Ore 20:30 – Arrivo in Piazzale Giovanni XXIII, Santuario di Pompei con Rosario meditato

– Arrivo in Piazzale Giovanni XXIII, Santuario di Pompei con Rosario meditato Ore 21:30 – Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Napoli

Un Evento di Unione per la Comunità

Il pellegrinaggio da Napoli a Pompei non è solo un semplice spostamento fisico; rappresenta un cammino di crescita spirituale che coinvolge tutti i partecipanti, dal più giovane al più anziano. Ogni anno, il numero di partecipanti cresce, testimoniando un forte desiderio di riunirsi in preghiera e comune esperienza di fede.

L’atmosfera che si respira durante il pellegrinaggio è carica di emozione e congratulazioni tra i partecipanti, creando legami che possono durare nel tempo. Non solo si attraversano luoghi sacri, ma si costruisce anche una comunità di fede condivisa, dove ognuno sente di apportare un contributo personale.

Il pellegrinaggio è anche un’occasione per riflettere sul significato della spiritualità in un’epoca moderna, dove è fondamentale ritrovare momenti di silenzio e meditazione. La presenza del Cardinale Domenico Battaglia al termine della giornata offre un’opportunità unica per ricevere una benedizione speciale, incoraggiando tutti a continuare il proprio cammino di fede.

Per ulteriori dettagli sul pellegrinaggio e per eventuali aggiornamenti, si consiglia di visitare i siti ufficiali dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Azione Cattolica, dove sarà possibile trovare anche informazioni logistiche e suggerimenti pratici per partecipare all’evento.

Insieme al cammino, si porta avanti una tradizione che riempie i cuori di speranza e connessione, con la Vergine Maria che guida e protegge tutti i pellegrini.

Fonti ufficiali: Diocesi di Napoli, Azione Cattolica.

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