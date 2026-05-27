27 Maggio 2026

Gianluca Di Marzio: “Napoli, Allegri e Italiano restano in corsa: nuovi contatti nelle ultime ore”

redazione 27 Maggio 2026
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Il Napoli continua a muoversi su più tavoli per individuare il successore di Antonio Conte. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la corsa alla panchina azzurra resta ancora apertissima tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a sciogliere definitivamente le riserve nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella giornata di mercoledì 27 maggio il Napoli avrebbe fissato un nuovo contatto con Massimiliano Allegri. L’ex allenatore del Milan resta infatti uno dei candidati principali per guidare il nuovo corso azzurro e tra le parti sarebbe già stata raggiunta una bozza d’intesa per un contratto biennale.

Gianluca Di Marzio sottolinea però come il Napoli non abbia ancora escluso Vincenzo Italiano dalla corsa. Il tecnico del Bologna continua a essere fortemente apprezzato dalla dirigenza azzurra e nelle prossime ore sarà protagonista di un incontro decisivo con il club rossoblù per capire margini e condizioni di un possibile addio.

Anche Sky Sport conferma il continuo lavoro del Napoli sul fronte allenatore. Secondo l’emittente, nelle ultime ore ci sarebbero stati ulteriori contatti con Allegri, con il club intenzionato a valutare attentamente ogni dettaglio dell’operazione prima della scelta definitiva.

Parallelamente resta monitorata con attenzione la posizione di Italiano. Sky Sport evidenzia che il confronto previsto con il Bologna servirà a chiarire il futuro dell’allenatore e a capire se esistano davvero le condizioni per una separazione immediata. Il valzer delle panchine continua infatti a coinvolgere diversi club di Serie A e il Napoli vuole accelerare per programmare al meglio sia il mercato sia la prossima stagione.

Secondo Gianluca Di Marzio, la decisione finale spetterà naturalmente ad Aurelio De Laurentiis, che continua ad analizzare pro e contro dei due profili. Allegri garantirebbe esperienza, gestione e curriculum vincente, mentre Italiano rappresenterebbe una scelta più orientata a progetto, intensità e valorizzazione della rosa.

Il Napoli vuole però chiudere rapidamente la questione per permettere al nuovo allenatore di partecipare subito alla costruzione della squadra che affronterà il campionato e la Champions League nella stagione del Centenario azzurro.

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