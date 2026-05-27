27 Maggio 2026

Mouratoglou avverte: Djokovic rischia un incubo al Roland Garros.

redazione 27 Maggio 2026
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Novak Djokovic inizia la sua avventura a Roland Garros

Oggi Novak Djokovic apre ufficialmente la sua campagna a Roland Garros con un match di primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard. Il serbo, campione in carica e uno dei favoriti del torneo, è in cerca della sua prima vittoria in uno Slam dall’Open degli Stati Uniti del 2023, il quale ha segnato l’ultimo trofeo importantissimo alzato sopra la testa.

Il cammino di Djokovic quest’anno a Parigi non si prospetta semplice: nella fase finale potrebbe dover affrontare Casper Ruud, uno degli avversari più temuti, già a partire dagli ottavi di finale. Tuttavia, c’è una buona notizia: Djokovic potrebbe evitare Jannik Sinner, attualmente tra i favoriti del torneo, fino a una eventuale finale, qualora entrambi superino i rispettivi turni.

Le preoccupazioni di Patrick Mouratoglou sulla condizione fisica di Djokovic

Nel frattempo, il noto coach Patrick Mouratoglou ha condiviso le sue considerazioni riguardo la forma fisica di Djokovic. Sul suo profilo Instagram, ha detto: “Il problema principale che vedo per Novak nella conquista di Roland Garros è la sua condizione atletica. Quanti match impegnativi può sostenere senza riscontrare problemi fisici?”

Mouratoglou ha fatto riferimento ai numerosi incontri tesi dello scorso anno, quando Djokovic ha raggiunto le semifinali in tutti i tornei dello Slam, ma spesso senza essere al 100% della forma. “In partite di tale intensità, se non sei al meglio fisicamente, diventa estremamente difficile competere”, ha aggiunto.

Per Djokovic, la gestione della fatica sarà cruciale durante questa edizione di Roland Garros. Con l’inizio della sua avventura contro un avversario come Perricard, la strategia migliore sarebbe quella di vincere in tre set per preservare le energie per i round successivi. “Per lui, il primo turno è fondamentale; deve perdere il minor numero possibile di energie”, ha continuato Mouratoglou.

Il cammino di Giovanni Mpetshi Perricard verso Roland Garros

D’altra parte, Giovanni Mpetshi Perricard non ha avuto un anno brillante sulla terra rossa prima dell’inizio di Roland Garros. Il francese ha aperto la sua stagione sul rosso all’Italian Open, dove ha ottenuto una sola vittoria prima di cedere a Lorenzo Musetti nel secondo turno. In seguito, ha partecipato a un evento Challenger a Bordeaux, ma è uscito nei quarti di finale.

L’ultima apparizione di Perricard su terra battuta è stata al Geneva Open, dove ha dovuto abbandonare il torneo al primo turno. Questa sarà la sua prima sfida contro Djokovic nel circuito ATP e rappresenta un’importante opportunità per il giovane di mettersi in mostra contro uno dei più grandi di tutti i tempi.

Nonostante le difficoltà recenti, Perricard potrebbe sorprendere. L’atteggiamento e la determinazione possono spesso giocare un ruolo cruciale in match del genere. Ogni partita a livello ATP è una sfida, e l’emozione di affrontare un campione come Djokovic può rappresentare uno stimolo speciale. Oltre alle pressioni, ci sono anche benefici nell’affrontare un avversario della sua portata: learnings che possono rivelarsi utili per il futuro della sua carriera.

La folla di Campi Elisi assisterà oggi a un incontro che promette di essere avvincente. Mentre Djokovic è intenzionato a recuperare il suo stato di forma e a giocarsi le sue chance nel torneo, Perricard ha l’opportunità di mostrare il suo talento giovanile e la sua determinazione. Entrambi i giocatori sono pronti a dare il massimo nell’ora del verdetto.

Per rimanere aggiornato su ulteriori sviluppi riguardo Novak Djokovic e il suo percorso a Roland Garros, seguire eventi e notizie direttamente sui canali ufficiali della ATP.

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