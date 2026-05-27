Cam Norrie svela la sorprendente scommessa nel nuovo coaching di Jack Draper.

Jack Draper Accoglie Andy Murray come Nuovo Allenatore in Vista della Stagione su Erba

Jack Draper ha fatto un’importante mossa strategica, scegliendo di affidarsi ad Andy Murray come nuovo allenatore mentre si prepara per la stagione sul campo in erba. Questa decisione arriva in un momento critico per Draper, che sta attualmente recuperando da un infortunio al tendine del ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dagli Open di Francia, noto anche come Roland Garros.

Malgrado questo imprevisto, Draper mira a ritornare sul campo in tempo per la stagione estiva. La scelta di Murray, un antico campione di Wimbledon e detentore di diversi titoli del Grande Slam, rappresenta un passo significativo nella crescita professionale del giovane tennista.

Nell’ambito di questa ristrutturazione, Draper ha deciso di separarsi dal suo ex allenatore, Jamie Delgado, per rivolgersi a Murray, che non ha ricoperto un ruolo di coaching ufficiale nel circuito ATP dallo scorso anno, quando ha lavorato con Novak Djokovic. Questa nuova partnership ha già sollevato molte aspettative e curiosità nel mondo del tennis.

Cameron Norrie: “Eccellente Scelta per Draper”

Cameron Norrie, compagno di squadra di Murray, ha commentato la decisione di Draper, affermando di non essere sorpreso. “Sapevo che avevano un ottimo rapporto, e Andy tiene in alta considerazione Jack. Sono davvero felice per loro e non vedo l’ora di vedere Andy tornare nel circuito”, ha dichiarato Norrie.

Il tennista britannico ha sottolineato quanto l’esperienza di Murray possa beneficiare Draper, nonostante il ritorno possa presentare delle sfide. “È probabile che sia difficile per lui tornare nel tour, specialmente considerando il suo handicap nel golf”, ha scherzato, evidenziando la passione di Murray per il tennis. La ricca carriera di Andy, che include molte partite importanti e il titolo di numero uno al mondo, rappresenta un valore aggiunto per Draper.

Norrie ha continuato esprimendo stima per Murray, e ha aggiunto: “Se potessi, sceglierei di avere Andy nel mio team.” Questo testimonia il rispetto e la venerazione che i giovani tennisti hanno nei confronti di un veterano come Murray, il quale ha da sempre dimostrato grande passione e dedizione per il tennis.

I Progressi di Jack Draper nel 2024

Nel 2024, Draper ha dovuto affrontare una serie di sfide, partendo da un infortunio all’avambraccio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. Tuttavia, ha fatto il suo ritorno durante la Coppa Davis a febbraio, dove ha ottenuto una vittoria significativa per la Gran Bretagna. Questo è stato un segnale positivo per il suo morale e per la sua carriera.

Successivamente, Draper ha partecipato ai Dubai Tennis Championships, dove è uscito al secondo turno. Il suo incontro successivo è stato il torneo Indian Wells, dove ha dimostrato il suo potenziale sconfiggendo Djokovic, uno dei migliori tennisti della storia. Purtroppo, ha poi dovuto cedere a Daniil Medvedev nei quarti di finale, ma la sua prestazione ha dimostrato che è in grado di competere a livelli alti.

Il suo percorso nel Miami Open si è concluso bruscamente, poiché ha perso contro Reilly Opelka al secondo turno. Infine, ha partecipato al Barcelona Open, dove sfortunatamente ha subito un infortunio durante il primo incontro, evidenziando le difficoltà che ha affrontato in questa stagione.

I fan e gli esperti di tennis sono ansiosi di vedere come la nuova alleanza con Murray influenzerà le prestazioni di Draper, in particolare in vista delle prossime competizioni su erba. L’obiettivo imminente di Draper è tornare in grande forma per prepararsi a sfide cruciali come Wimbledon.

Fonti:

– ATP Tour

– BBC Sport

– Tennis365

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