Stadio Maradona: ingresso gratuito per il Villaggio dello Sport, un’opportunità imperdibile!

Il 29 maggio 2026, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli diventerà un autentico villaggio dello sport, dedicato all’inclusione e alla celebrazione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Questo evento straordinario promette di coinvolgere attivamente giovani e famiglie in una giornata ricca di emozioni e attività sportive.

Un’Iniziativa per Tutti

La giornata sarà animata da una vasta gamma di attività sportive, concepite per promuovere l’inclusione e la partecipazione. L’evento è ideato dal Paraiso Football Club, con la guida del presidente Gennaro Di Scala, e in sinergia con il C.S.A.In. Nazionale e il C.S.A.In. Campania, presieduti da Gennaro Rega. Il programma di Napoli Capitale Europea dello Sport mira a sottolineare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di coesione.

Sin dalle prime ore del mattino, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in numerose aree dedicate: calcio, basket, pallavolo, tiro a segno e atletica leggera. Grazie a sponsor come Decathlon, l’ingresso a queste attività sarà gratuito, offrendo l’opportunità di provare diverse discipline sportive. Non mancheranno anche eventi agonistici e dimostrativi che si svolgeranno sul campo da calcio.

Sport come Strumento di Coesione Sociale

Emanuela Ferrante, assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, ha espresso il suo entusiasmo: “Questo evento rappresenta la conferma di Napoli come città dello sport inclusivo, capace di porre al centro dei suoi sforzi i giovani, la scuola e il territorio. Un impegno che mira a uno sviluppo armonico e partecipato”.

Uno dei momenti clou della giornata saranno le finali dei tornei giovanili del C.S.A.In. Campania. Squadre provenienti anche da altre regioni, comprese quelle della Sicilia, parteciperanno al “Trofeo dei Borboni – II edizione”. In questo contesto, si svolgeranno incontri che coinvolgeranno realtà associative e professionalità diverse, creando un’atmosfera di festa e competizione.

In aggiunta, il programma prevede il 5° Memorial “Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio”, dedicato alla memoria dei servitori dello Stato che hanno perso la vita durante il loro dovere. Questo momento non solo onorerà la loro memoria, ma evidenzierà anche il valore dello sport come veicolo di legalità e condivisione di principi civili, sottolineando come l’attività sportiva possa contribuire a una società più giusta e coesa.

Premi e Riconoscimenti per i Partecipanti

La giornata si chiuderà con una cerimonia di premiazione, un’importante occasione per riconoscere l’impegno degli atleti, delle associazioni e di quanti hanno contribuito al successo dell’iniziativa. I premi non solo celebreranno i risultati sportivi, ma serviranno anche a incentivare lo spirito di comunità e il sostegno reciproco fra i partecipanti.

Oltre ai tornei e alle attività sportive, il evento offrirà anche opportunità di apprendimento e formazione, grazie a laboratori e workshop tenuti da esperti del settore. Sarà un’occasione imperdibile per giovani e famiglie di avvicinarsi al mondo dello sport in modo inclusivo e accessibile. In questo contesto, Napoli si posiziona come un faro di innovazione nel campo sportivo, non solo per la sua tradizione, ma per la volontà di abbracciare un futuro inclusivo per tutti.

Per maggiori informazioni su Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento e delle organizzazioni coinvolte, che forniscono dettagli e aggiornamenti sulle attività previste per la giornata del 29 maggio.

Non perderti tutte le news su Napoli+