Coco Gauff solleva un tema scomodo: i Grand Slam non possono più ignorarlo.

Coco Gauff ha sollevato una questione importante riguardo le regole delle telecamere nei tornei del Grande Slam durante il Roland Garros, affrontando un problema che il tennis ha lasciato risolvere con awkwardness.

La questione ha radici nell’Australian Open, dove Gauff è stata ripresa mentre distruggeva una racchetta dopo la sua sconfitta nei quarti di finale contro Elina Svitolina. In seguito, ha lodato il Roland Garros per la gestione più consapevole delle telecamere nelle aree riservate ai giocatori, suggerendo che altri tornei principali dovrebbero fare di più per informare i giocatori quando sono ancora sotto osservazione.

Non si tratta di giustificare comportamenti inappropriati, ma di stabilire se i giocatori possano giustamente aspettarsi un certo grado di privacy una volta lasciato il campo e se abbiano coscienza di quando questa soglia venga superata.

La richiesta sensata di Coco Gauff

Gauff ha messo in evidenza un punto cruciale riguardo le telecamere nei tornei del Grande Slam. Non ha distrutto la sua racchetta in vista del pubblico, ma ha cercato un luogo privo di telecamere, dimostrando chiaramente di non voler che quel momento venisse trasmesso.

Sebbene non sia stata una scena edificante, la questione è più complessa della semplice richiesta che i giocatori possano controllare ogni immagine di loro stessi. Tra le sue proposte più pratiche, Gauff ha suggerito l’introduzione di un segnale luminoso rosso per indicare quando le telecamere sono accese. Questo punto è incentrato sulla trasparenza, non su un trattamento speciale.

Richiedere confini chiari in un ambiente ormai fortemente monitorato non è irragionevole. Oggi i giocatori sono seguiti ben oltre il campo, e sapere quando vengono ancora ripresi è una cortesia fondamentale.

La gestione del Roland Garros e il contesto australiano

Gauff ha sottolineato che la gestione del Roland Garros in merito a questo problema è stata positiva, poiché il torneo non ha trasmesso i suoi momenti privati nello stesso modo in cui è accaduto all’Australian Open. Questo contrasto conferisce ulteriore peso al suo argomento.

Non sta parlando da una posizione di frustrazione. Infatti, Gauff ha iniziato la difesa del suo titolo battendo Taylor Townsend ed è attesa per il prossimo incontro contro Mayar Sherif.

Come campionessa in carica, non sta utilizzando questa problematica come distrazione da presunti scarsi risultati, ma sta sollevando un tema significativo mentre compete ai massimi livelli.

L’esperienza di Gauff non è unica; ha citato anche Aryna Sabalenka, che è stata ripresa mentre distruggeva una racchetta dopo aver perso la finale degli US Open 2023. Questa è un’altra illustrazione di come un momento privato possa diventare contenuto pubblico.

Sabalenka ha perso contro Gauff a New York e, successivamente, è stata vista mentre distruggeva la racchetta lontano dal campo. Questa controversia sulle telecamere dimostra quanto rapidamente un’uscita umana di frustrazione possa diventare parte del prodotto di intrattenimento.

È innegabile che i migliori giocatori accettano un alto livello di esposizione; fa parte della loro carriera. Tuttavia, ci sono ancora limiti ragionevoli da rispettare. Quando anche altri giocatori sollevano preoccupazioni simili, il tennis dovrebbe interpretarla come una problematica strutturale e non come una singola lamentela da parte di un giocatore dopo una sconfitta.

Soluzioni semplici per tutti i tornei del Grande Slam

Nessuno sta chiedendo la scomparsa della copertura dietro le quinte. I fan apprezzano quella accessibilità, che aggiunge drammaticità allo sport d’élite.

La chiave è la chiarezza. Se determinate aree sono parte della zona di trasmissione, i giocatori devono essere informati prima che le loro reazioni vengano mostrate al pubblico. Misure semplici come segnali luminosi o zone senza telecamere non rappresentano cambiamenti drammatici. Si tratta di piccoli passi che proteggono i giocatori senza compromettere le storie che i Grand Slam vogliono raccontare.

Gauff non chiede al tennis di nascondere la pressione, ma di tracciare una linea chiara tra la competizione e il recupero privato, un’esigenza ragionevole per ogni torneo maggiore.

Fonti: ESPN, Tennis.com, ITF Tennis

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