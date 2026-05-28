Calciatori del Napoli: messaggi di gratitudine ai tifosi per una stagione indimenticabile

I Calciatori del Napoli: Grazie per il Vostro Supporto!

I calciatori del Napoli stanno esprimendo la loro gratitudine ai tifosi sui social media, un gesto significativo per riconoscere il supporto ricevuto durante una stagione intensa.

La stagione 2025/26 si è chiusa con la conquista della Supercoppa Italiana e un meritato secondo posto in campionato, avendo ceduto il titolo all’Inter. Non è stato un cammino semplice, caratterizzato da numerose assenze e infortuni che hanno influenzato anche l’ultima sfida contro l’Udinese. Giocatori come Buongiorno, Spinazzola, Alisson e Lobotka hanno dovuto saltare l’incontro a causa di vari problemi fisici.

La fine della stagione ha segnato anche l’addio di Antonio Conte, il quale ha salutato i tifosi dopo l’ultimo fischio della partita di domenica. Durante la conferenza stampa postpartita, alla presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis, Conte ha ufficializzato la sua decisione di lasciare il club. Un cambiamento che apre a nuove possibilità per il futuro del Napoli, a partire dalla scelta del nuovo tecnico.

Messaggi di Gratitudine dai Giocatori

Tra i messaggi più toccanti, quelli di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic spiccano per sincerità. Savic ha commentato: «Si chiude una stagione difficile ma bella e piena di emozioni. Grazie Napoli. Grazie Napoletani.»

Meret ha condiviso i seguenti pensieri: «Una bella vittoria per chiudere al meglio la stagione. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento. Anche nelle difficoltà, abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e unita.»

Alessandro Buongiorno ha messo in evidenza le sfide affrontate durante la stagione, esprimendo il suo desiderio di crescita. La sua testimonianza recita: «È stata una stagione difficile, fatta di sacrifici, crescita e tanti momenti complicati. Alla fine, l’obiettivo è stato raggiunto, e questo rende tutto più speciale. Grazie a chi mi è stato vicino lungo il percorso.»

Scott McTominay ha anch’esso voluto ringraziare il Napoli e mister Conte per il supporto ricevuto, affermando: «Grazie per l’incredibile supporto in questa stagione. Grazie mister Conte.»

Messaggi Emozionanti per il Futuro

Sam Beukema ha dimostrato il suo entusiasmo per il futuro, dichiarando: «Grazie per il vostro incredibile supporto in questa stagione. Sono orgoglioso del mio primo anno in questo fantastico club! Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione, che sarà ancora migliore.»

Antonio Vergara ha toccato il cuore dei tifosi con un messaggio profondo. Ha scritto: «TUTTO È POSSIBILE… Dopo quest’anno credo davvero che tutto sia possibile. Grazie a tutti, soprattutto a voi tifosi, che mi avete accolto come un figlio e che ora state leggendo questo post. La stagione è giunta al termine, ma la voglia di sudare la maglia è sempre viva.»

Matteo Politano ha chiuso in bellezza, affermando: «Chiudiamo con il sorriso una stagione in cui abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà. Grazie a tutti. Insieme a voi ripartiremo. FORZA NAPOLI SEMPRE.»

Questo intenso scambio di messaggi da parte dei calciatori del Napoli riflette l’unità e la determinazione del team, oltre a mettere in luce il legame speciale tra la squadra e la sua tifoseria. I momenti difficili hanno contribuito a rafforzare la loro identità e il desiderio di migliorare nel prossimo futuro.

Per ulteriori dettagli sull’andamento della stagione e dei progetti futuri del Napoli, ti invitiamo a seguire le comunicazioni ufficiali sui canali social della squadra e sul loro sito web.

Fonti: SSC Napoli Official Website, Gazzetta dello Sport; Corriere dello Sport.

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