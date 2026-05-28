Zverev si ritira: un’uscita inattesa che potrebbe rilanciare la sua carriera nei Grand Slam.

Alexander Zverev prosegue la sua ricerca del primo titolo del Grande Slam al Roland Garros, il torneo che si sta rivelando cruciale per la sua carriera.

Il Cammino di Zverev verso il Successo

Il tennista tedesco è giunto vicino alla vittoria nella passata edizione del torneo, trovandosi a solo un gioco dall’eliminare Carlos Alcaraz, che poi sarebbe diventato il più giovane a completare un Career Grand Slam. Questa esperienza ha solo alimentato il desiderio di Zverev di coronare il sogno di un trionfo a Parigi.

Attualmente, Zverev è posizionato al terzo posto nel ranking mondiale e sta rivolgendo la sua attenzione al French Open, dove ha già mostrato prestazioni eccellenti nel corso degli anni. Le aspettative sono alte, soprattutto grazie a un sorteggio favorevole che ora è stato ulteriormente facilitato a seguito di un’importante rinuncia.

Il Ritiro di Arthur Fils

Il tennista francese Arthur Fils ha annunciato il suo ritiro dal 2026 French Open a causa di un infortunio. Parlando con Reem Abulleil su X, Fils ha riportato di avere forti dolori, incerti se dovuti a problemi anche di anca o schiena. La sua assenza rappresenta una buona notizia per Zverev, poiché Fils era considerato uno dei potenziali ostacoli nel cammino del tedesco nelle fasi iniziali del torneo.

Con Fils fuori gioco, Zverev potrebbe affrontare un Taylro Fritz in difficoltà nei quarti di finale. Se dovesse superare questo turno, il cammino potrebbe condurlo a una semifinale contro il terzo testa di serie Novak Djokovic.

Il Passato di Zverev al Roland Garros

La prima partecipazione di Zverev al Roland Garros risale al 2016, quando raggiunse il terzo turno dopo aver vinto due partite. L’anno successivo, tuttavia, subì un’amara uscita al primo turno, ma non si è lasciato scoraggiare. Ha continuato a mostrare progressi, raggiungendo i quarti di finale nel 2018 e nel 2019.

Dopo un’uscita agli ottavi nel 2020, Zverev ha compiuto un significativo salto di qualità, arrivando a tre semifinali consecutive dal 2021 al 2023, e culminando con la sua prima finale nel 2024. Durante quel percorso, ha affrontato e sconfitto avversari di prima grandezza come Rafael Nadal, Holger Rune, Alex de Minaur e Casper Ruud, prima di arrendersi ad Alcaraz nella finale. Nella scorsa edizione, Zverev è stato eliminato da Djokovic in quattro set nei quarti di finale.

Il suo record al Roland Garros dimostra non solo la sua forza e resilienza, ma anche la sua capacità di affrontare i migliori giocatori del mondo in un torneo così prestigioso.

Se Zverev dovesse farcela nei prossimi turni, gli occhi saranno puntati su di lui e sul suo possibile incontro con Djokovic, uno degli avversari più temibili del circuito. I fans del tennis attendono con ansia di vedere come si svolgerà il suo cammino al French Open e se riuscirà finalmente a sollevare il trofeo tanto ambito.

Con il torneo che si avvicina, gli aggiornamenti e l’analisi delle performance di Zverev e di altri giocatori saranno fondamentali. Le aspettative sono alte e le sorprese non mancheranno, rendendo il French Open un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis.

Fonti: ATP, Tennis.com, Eurosport

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