Lido Santa Lucia: un’area trascurata e problematica nel centro di Torre Annunziata.

Il Drammatico Abbandono dell’Ex Lido Santa Lucia a Torre Annunziata

Fra le affascinanti spiagge che caratterizzano il lungomare Marconi di Torre Annunziata, l’ex Lido Santa Lucia si distingue come un triste emblema del degrado in cui versa la città. Un tempo punto di riferimento e orgoglio per i residenti, oggi il lido è trasformato in una vera discarica a cielo aperto, un luogo che racconta di speranze disattese e di un passato di un’epoca d’oro.

L’ex Lido Santa Lucia: Un Emblema di Degrado

Passeggiando per la spiaggia libera della Marina del Sole, è sufficiente fare qualche passo per imbattersi nei resti dell’ex Lido Santa Lucia. Il divario fra questo luogo ormai abbandonato e le ben curate aree attrezzate delle spiagge limitrofe è stridente. Mentre da una parte le famiglie si godono il mare sotto tende colorate e ombrelloni, dall’altra si staglia un paesaggio di rifiuti e macerie che deturpa l’ambiente.

Il Santa Lucia è invaso da ogni sorta di spazzatura: rifiuti speciali, scarti di elettrodomestici e materiali misti si accumulano sulla sabbia, rendendo l’aria irrespirabile. Si possono osservare anche segni di incendi di rifiuti, un chiaro avvertimento riguardo al rischio ambientale e alla salute pubblica. Non esistono cartelli di avviso o barriere di sicurezza, il che fa sì che anche i turisti, attratti dalla curiosità, si ritrovino a camminare in una vera e propria discarica.

Un Passato di Eccellenza e Opportunità

Fino agli anni ’80, Torre Annunziata si fregiava del Lido Santa Lucia come simbolo di eccellenza, completo di ristorante, pizzeria e piscine con acqua di mare depurata. Frequentato non solo dai locali, ma anche dai visitatori delle città vicine, rappresentava una struttura d’avanguardia, un angolo di paradiso per chi desiderava godere del mare in un contesto curato e accogliente.

Purtroppo, il destino di questo lido si è capovolto nel 1980, in seguito all’infiltrazione del clan Gionta, che ha portato alla chiusura dei cancelli e all’abbandono definitivo della struttura.

Progetti di Riqualificazione: Un Sogno Infranto

Negli anni, vari progetti di riqualificazione si sono susseguiti, ma nessuno ha portato risultati concreti. Dal 2004 a oggi, tutti gli sforzi per ridare vita al Lido Santa Lucia sono rimasti inattuati. Tra queste iniziative, nel 2013, l’allora sindaco Giosuè Starita aveva dichiarato: “Oltre a creare occupazione, il Lido Santa Lucia potrà diventare una vera attrattiva per Torre Annunziata.”

La speranza si era riaccesa nel 2015 quando si era parlato di una concessione demaniale al Lido Nettuno per un progetto di riqualificazione del valore di 2,5 milioni di euro. Tuttavia, anche questo piano si è arenato a causa di contese burocratiche.

La situazione è ulteriormente degradata nel 2021, quando le forze dell’ordine hanno scoperto una discarica abusiva contenente circa 50 metri cubi di rifiuti. Questo evento ha segnato il completo abbandono della zona, rendendo evidente quanto sia profonda la ferita che affligge Torre Annunziata.

Un Messaggio di Speranza o un Segnale di Rassegnazione?

Oggi, l’ex Lido Santa Lucia rappresenta non solo un simbolo di degrado ma anche un monito per l’intera comunità. La struttura, ora ridotta a uno scheletro senza vita, è un doloroso promemoria dell’opportunità sprecata che la città ha di fronte. Gli abitanti continuano a sperare, malgrado le promesse non mantenute e il dilemma della riqualificazione.

Il lido, con la sua eredità storica e il potenziale attrattivo, potrebbe rappresentare una vera risorsa per l’economia locale e il benessere della comunità. È cruciale che le autorità competenti si impegnino in uno sforzo concreto per recuperare questo luogo e restituirlo ai cittadini e ai turisti.

Riferimenti

Storia del Lido Santa Lucia : Archivio Storico di Torre Annunziata

: Archivio Storico di Torre Annunziata Rapporti di Disciplina Ambientale : ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania)

: ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) Emergenza Rifiuti in Campania: Ministero della Transizione Ecologica

Il tempo è scaduto e le chance di recupero sono sempre più scarse. Il Lido Santa Lucia merita di tornare alla ribalta, non come un simbolo di abbandono, ma come un vive manifesto del potenziale di Torre Annunziata.

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